Novantenne scompare da casa: ritrovato vivo dal Soccorso Alpino di Carrara

Carrara - Ricerche estenuanti che hanno dato esito positivo. Dopo ventiquattr'ore a perlustrare i cieli e i sentieri è arrivata una buona notizia: l'anziano di 93 anni scomparso dalla sua abitazione di Ameglia (La Spezia) è stato trovato vivo dal Soccorso alpino in un canalone, dove era scivolato per ben 50 metri.

Alle 16 circa è stata udita la voce dell'anziano che gridava aiuto. I soccorritori, una squadra ligure e una toscana (della stazione del Sast di Carrara e Lunigiana), hanno seguito i lamenti e proceduto a disboscare l'area. La zona era già stata interessata ieri da un primo controllo senza dare esiti positivi.

L'uomo è stato raggiunto e visitato. Le operazioni di recupero si sono concluse positivamente. Un sospiro di sollievo per la famiglia e chi si è prodigato per trovarlo. L'anziano si era allontanato da casa, senza documenti, lunedì. La sera non era rientrato e sono scattate le ricerche.

Fortunatamente nessun trauma rilevante a parte la forte disidratazione.

Un’operazione portata avanti con successo dalle due stazioni dei servizi regionali liguri e toscani del CNSAS, che si sono coordinate efficacemente per portare a termine un’operazione di ricerca molto delicata soprattutto in relazione all’età del disperso e alle sue condizioni di salute