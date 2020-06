Muore a soli 54 anni grande tifoso azzurro

Carrara - Si è spento prematuramente a soli 54 anni Alessandro Menchelli, grande tifoso della Carrarese trasferitosi a Londra un anno fa per stare con il figlio Marco. A portarlo via è stato un infarto improvviso che non gli ha lasciato scampo.



Una volta appresa la tragica notizia, i tifosi della Curva Nord hanno voluto fare un ultimo saluto all'amico appendendo uno striscione in zona Turigliano che recita: "Quando ormai si vola non si può cadere più. Ciao Ale". Numerosi anche i commenti lasciati sui social ad espressione dell'enorme dispiacere per l'inaspettata scomparsa:



Ciao Ale, che la terra ti sia lieve.



Sarà sempre con noi. Ciao grande Ale, R.i.p ultras.



Riposa in pace Ale.

Una di quelle persone che ha esportato oltre manica i colori della nostra città, i colori della nostra Carrarese! Condoglianze alla famiglia e ai parenti.

Conquistiamola anche per lui.



...Qui non hai la scusa

Che ti può tenere su

Qui la notte è buia

E ci sei soltanto tu...

Riposa in pace

la tua Curva Nord ti porterà sempre con sé.