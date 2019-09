Monoblocco, De Pasquale: «Ho chiesto progetti alternativi alla demolizione»

Carrara - Oggi 24 settembre si è tenuto un incontro sul futuro del Monoblocco tra il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, degli amministratori degli altri comuni dell’area, dei componenti della giunta, del direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani insieme al direttore sanitario Lorenzo Roti e ad altri dirigenti ed ai professionisti che lavorano nel Monoblocco.



Nel corso del confronto è stato deciso che nei prossimi giorni verrà costituito un tavolo tecnico; da oggi partirà un percorso partecipativo che durerà un mese, al termine del quale sarà elaborato un progetto ben definito.



Riportiamo di seguito l'intervento del sindaco Francesco De Pasquale.



"Ringrazio il direttore generale di Asl Maria Letizia Casani, i rappresentanti dei comuni vicini, i dirigenti dell’azienda sanitaria e tutto il personale tecnico che illustrerà nel dettaglio le informazioni sullo stato di salute del Monoblocco e le ipotesi attualmente sul campo.

Ma soprattutto voglio ringraziare voi medici che avete deciso di partecipare a questo incontro. Da cittadino prima e da sindaco poi sono ben consapevole di quanto sia importante e apprezzato il lavoro che svolgete al Centro Polispecialistico Achille Sicari e di quanto siano preziosi per la nostra città i servizi che vengono erogati in questa struttura, anche alla luce della grave situazione sanitaria del nostro territorio. Il Monoblocco è importante inoltre non solo da punto di vista sanitario ma anche per l’impatto che ha sull’economia del centro, attraverso le decine di migliaia di persone che ogni anno vengono a farsi visitare e curare qui.



Per questo fin da quando sono stato informato della necessità di una importante ristrutturazione dell’edificio la mia prima preoccupazione è stata quella di attivarmi in difesa dei servizi attualmente erogati. Qualsiasi sia l’esito del percorso che ci accingiamo a intraprendere, indipendentemente dalla scelta delle soluzioni progettuali, la prima richiesta della mia amministrazione è stata quella di pretendere, senza alcun compresso, che nessun servizio fosse sottratto alla città. Nemmeno per un giorno. Carrara ha già pagato troppo in termini di sanità. In tutte le interlocuzioni che ho avuto sia con l’assessore Regionale Stefania Saccardi, sia con il direttore generale di Asl, ho sempre chiesto con forza garanzie sulla permanenza dei servizi attualmente erogati e ho chiesto che la necessità di intervenire sulle strutture fosse l’occasione per potenziare la struttura e adempiere agli impegni sanciti nel Pal 2011/13.



Proprio in quest’ottica quindi ho sollecitato la Regione a incrementare in modo cospicuo le risorse già a disposizione per la ristrutturazione del Monoblocco perché, al di là della strada che si deciderà di intraprendere, quelle attualmente stanziate non sono sufficienti. Non lo sono né per la ristrutturazione né per l’eventuale realizzazione di un nuovo edificio. In questo senso ho avuto risposte confortanti dall’assessore Saccardi che si è detta disponibile a stanziare nuove risorse: queste al momento non sono state ancora quantificate né tanto meno è stato effettuato da parte della Regione Toscana un atto formale per la loro erogazione.



In attesa di vedere nero su bianco un provvedimento di finanziamento, preso atto delle criticità rilevate sulla struttura del Monoblocco – su cui si soffermeranno nel dettaglio i tecnici di Asl – ho chiesto all’azienda sanitaria di avanzare alcune proposte progettuali sulle soluzioni percorribili, partendo dalla volontà di mantenere in città i servizi attualmente disponibili e di integrarli come previsto dal Pal. Siamo quindi ancora in attesa progetti propriamente detti, con costi e tempi dei vari interventi e il dettaglio sulla gestione delle fasi di transizione che ci saranno in ogni caso. In questo momento tutte le ipotesi sono ancora sul tavolo e nessuna decisione è stata presa né lo sarà, almeno da parte della mia amministrazione, senza le informazioni che vi ho sopra elencato - progetti lo ribadisco propriamente detti, con costi e tempi dei vari interventi e il dettaglio sulla gestione delle fasi di transizione.



Consapevole dell’importanza che la scelta che siamo chiamati a fare sull’ex Monoblocco avrà sul futuro della nostra città, sarà mia cura condividere questi progetti, non appena li avrò a disposizione, con tutta la città. In particolare sono convinto che qualsiasi percorso debba nascere e svilupparsi con il contributo di voi medici. E questo perché nessuno meglio di chi vive e lavora tutti i giorni all’interno del Monoblocco e a contatto con i pazienti può sapere quali siano i punti fermi di una struttura efficiente in grado di rispondere positivamente alle esigenze dei cittadini. Esigenze che in quanto primo responsabile della salute pubblica sono la mia priorità."