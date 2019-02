L'episodio agghiacciante è avvenuto in via Roma a Carrara. Un passante ha ripreso la scena e il video è stato diffuso sui social

Carrara - Un fatto agghiacciante è accaduto due giorni fa in via Roma in pieno giorno e nel pieno centro di Carrara: un clochard che chiedeva l'elemosina è stato assalito e con un calcio volante alle spalle è stato atterrato da un uomo, che sarebbe un residente della zona infastidito dalle richieste di elemosina del mendicante. Il video (che alleghiamo all'articolo) è stato girato con un telefonino da un passante ed è stato diffuso negli smartphone attraverso l'utilizzo di Whatsapp e altri social network.



Oltre al calcio, che rappresenta una violenza immotivata, a fare scalpore è stata anche l'indifferenza dei passanti, nessuno dei quali, almeno in quei pochi secondi del video, ha prestato soccorso al giovane clochard che si è ritrovato a terra. La vicenda potrebbe non finire qui: nei prossimi giorni, infatti, potrebbe scattare anche una denuncia nei confronti dell'aggressore nel caso in cui l'aggredito decidesse di passare alle vie legali.