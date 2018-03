Maltempo, disagi diffusi. Allagamenti su viale XX Settembre da Marina ad Avenza

Frana sulla strada di Colonnata, piante su quella di Noceto. Otturato un canale a Bedizzano

Carrara - Le forti piogge di oggi hanno causato disagi diffusi. Nel pomeriggio, fenomeni di allagamento hanno interessato viale XX Settembre da Avenza a Marina. Qui si sono scoperchiati dei tombini all’altezza rispettivamente di via Covetta e dello “Sporting Club”. Il problema è legato alla rete fognaria, che non riesce a smaltire le acque piovane, particolarmente in zona via Campo d'Appio.

La Protezione civile si è arrivata per una serie di interventi minori. Gli allagamenti hanno interessato anche via Lunense a Marina, via Carducci e il quartiere Doganella. A Bedizzano un canale ostruito ha causato uno sversamento d'acqua. A Noceto è franato in strada un albero ridotto in pezzi. Sulla strada di Colonnata, nei pressi dell'infermeria soccorso cave, i canali di scolo delle cave hanno sversato dei detriti in piena carreggiata; la VAB è intervenuta a sgomberarne una corsia. Il problema dovrebbe essere risolto domani in mattinata. Due squadre VAB sono state dispiegate sul territorio nella giornata di domenica; una resterà pronta a partire nella notte.