Malore improvviso, muore donna a soli 50 anni. Ignote le cause

È successo martedì mattina a Carrara, lo stato di salute della signora era apparentemente normale. I soccorritori hanno tentato a lungo la rianimazione ma purtroppo senza esito positivo. Grande cordoglio

Carrara - Grave lutto a Carrara: una donna è morta improvvisamente a soli 50 anni. Si tratta di Cinzia Ravenna che ieri mattina, martedì, intorno alle 9.30 ha accusato un malore improvviso. I familiari della donna hanno immediatamente chiamato il 118: sul posto sono giunti l'automedica di Carrara e un'ambulanza. I soccorritori hanno tentato di rianimarla per diversi minuti, ma purtroppo, non c'è stato nulla da fare.



Lo stato di salute della donna, da quanto si apprende da fonti sanitarie, era apparentemente normale, la 50enne non soffriva di particolari patologie a parte una leggera forma di ipertensione. Pochi giorni fa aveva subìto un banale intervento chirurgico, ma nulla che potesse far presagire un evento così tragico.



In molti tra amici e conoscenti si sono recati sul profilo Facebook di Cinzia Ravenna per lasciare il loro messaggio di dolore e cordoglio e vicinanza alla famiglia: «Non posso ancora credere che tu non sia più con noi... ti penso col cuore dovunque tu sia. Riposa in pace» ha scritto un'amica. «Sarai una bellissima stella» ha scritto un'altra.