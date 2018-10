Lo abbraccia e prova a rubargli il Rolex: in manette ladra seriale

È successo a Marina di Carrara. Il capitano Marella: «Tenere alta la guardia soprattutto per strada, evitando di fermarsi per dare ascolto a sconosciuti»

Carrara - I modi amichevoli e affettuosi di un’avvenente 29enne in realtà erano solo una trappola per “agganciare” le vittime e approfittare della buona fede dei pensionati che, dopo aver ricevuto quegli abbracci “fatali”, si ritrovavano ripuliti di orologi e oggetti preziosi. Questa volta però, un 63enne di Marina di Carrara non è cascato nel tranello della pericolosissima sconosciuta, quindi dopo averla messa in fuga, ha immediatamente telefonato ai carabinieri che alla fine hanno arrestato una ladra “seriale” che mediante la cosiddetta “tecnica dell’abbraccio” aveva già colpito in molte località dell’Italia settentrionale.



Martedì, in tarda mattinata, lungo via Nazario Sauro a Marina di Carrara, la 29enne con la scusa di cercare lavoro, si è avvicinata ad un 63enne molto conosciuto in città e non ne ha voluto sapere di lasciarlo in pace, nonostante più volte l’uomo le avesse chiesto di allontanarsi non avendo possibilità di aiutarla. La donna, però, ha continuato a seguirlo, aspettandolo addirittura all’uscita di un Bar, poi contando sulla sua avvenenza, ha iniziato a elargire carezze al 63enne, nonostante lui avesse tentato di respingerla, finché gli si è gettata al collo e con incredibile abilità ha provato a sfilare l’orologio d’oro che l’uomo aveva al polso, riuscendo, fortunatamente per lui, soltanto a sganciare il cinturino.



Appena il 63enne ha intuito le cattive intenzioni di quella sconosciuta, è riuscito a mantenere il sangue freddo e dopo averla allontanata ha subito telefonato ai Carabinieri della Stazione di Marina di Carrara per raccontare cosa gli era appena accaduto. La donna a quel punto ha desistito, infatti è subito salita su un’autovettura con alla guida un complice che la stava aspettando e si è allontanata.



In pochi istanti, una pattuglia di Carabinieri che si trovava di servizio nei paraggi è arrivata sul posto e dopo aver raccolto la testimonianza di com’era vestita la donna e soprattutto la descrizione dell’autovettura utilizzata per la fuga, è partita al suo inseguimento. L’auto dei fuggitivi è stata intercettata lungo via Garibaldi, dove è stato intimato l’ALT al conducente, che poi non ha avuto altra scelta se non quella di fermarsi. La coppia che viaggiava sul veicolo ha consegnato ai militari dell’Arma i documenti romeni, anche se entrambi hanno dichiarato di non avere un recapito in Italia bensì in Inghilterra.



Dall’interrogazione del terminale sono risultati entrambi noti alle Forze dell’Ordine, soprattutto la 29enne è risultata una ladra “seriale” che nell’arco dell’ultimo anno aveva inanellato una sfilza di furti messi a segno in Lombardia, in Veneto, in Liguria e Toscana. Le vittime, però, sono risultate sempre le stesse, per lo più persone anziane che erano state derubate di orologi e collanine d’oro con la solita “tecnica dell’abbraccio”. I due sono stati portati in Caserma dove nel frattempo il 63enne ha sporto denuncia, mentre i testimoni hanno confermato il collaudato “modus operandi” utilizzato dalla ladra e dal suo complice.



La donna è stata quindi arrestata con l’accusa di “tentato furto aggravato in concorso”, mentre il suo complice, che probabilmente le aveva fatto da “palo”, è stato denunciato in stato di libertà.

Della vicenda è stato subito reso edotto il Pubblico Ministero Marco Mansi che ha avallato l’attività dei Carabinieri e ha disposto di trattenere la 29enne in camera di sicurezza, in attesa della direttissima.



Il giorno successivo, in Tribunale a Massa, il giudice Ermanno De Mattia che ha convalidato l’arresto, ha poi concesso i termini a difesa, rinviando il processo ai primi di Novembre. Nel frattempo, avendo dichiarato di abitare in Veneto, la 29enne è stata allontanata dalla provincia di Massa cCrrara con un provvedimento di divieto di dimora, inoltre il giudice ha emesso a suo carico la misura di prevenzione dell’obbligo di presentarsi dai Carabinieri di Verona per la firma.



Prendendo spunto dall’indagine appena conclusa, il capitano Cristiano Marella, comandante della Compagnia Carabinieri di Carrara, rivolge un appello agli anziani e loro famigliari: “L’operazione portata a termine ieri mattina ha consentito di smascherare una ladra molto abile ed “esperta” nell'imbambolare la vittima con movimenti fulminei ed una parlantina fuori dal comune. Di malintenzionati che agiscono allo stesso modo purtroppo ce ne sono molti in giro e si tratta persone decisamente pericolose per la spregiudicatezza del loro modo di agire e per la facilità con cui si spostano per il territorio, alla costante ricerca di vittime più vulnerabili, come gli anziani. Il consiglio è di tenere alta la guardia soprattutto per strada, evitando di fermarsi per dare ascolto a sconosciuti, anche se all’apparenza sono cordiali e ben vestiti, oppure si spacciano per amici o chiedono indicazioni stradali. Il furto con la cosiddetta “tecnica dell’abbraccio” è un subdolo espediente purtroppo molto di voga di questi tempi in molte regioni d’Italia, infatti viene utilizzato da delinquenti senza scrupoli, soprattutto donne, per sfilare via il portafogli, l’orologio o la collanina alle persone più indifese, cioè gli anziani. È importante che chiunque sia stato vittima di un reato simile deve sempre sporgere denuncia, senza vergognarsi di raccontare l’accaduto né minimizzare ritenendolo taluni episodi di scarsa importanza. Soltanto la denuncia consente alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura di perseguire gli autori di questi odiosi reati ed allo stesso tempo organizzare una sempre più capillare opera di prevenzione”.