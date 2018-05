Lega Cavatori: «Il mondo del lapideo avrebbe dovuto fermarsi»

«Hanno creato un precedente, un tempo per la morte di un cavatore si fermava la città». L'estrema sinistra attacca l'amministrazione

Carrara - Al dolore per la perdita di Luciano Pampana, scomparso nella tragedia di Fiordichiara, si aggiunge il malcontento: la Lega dei Cavatori ha protestato vivamente per il mancato sciopero nel giorno in cui si sono celebrate le sue esequie, Martedì 18 maggio. Per l'occasione ha diffuso un volantino: “Oggi giovedì 17 maggio ci saranno i funerali del cavatore, amico, collega Luciano Pampana - scrive la Lega - noi cavatori ci chiediamo, come mai il mondo del lapideo non si è fermato per dare l’ultimo saluto al nostro Luciano? I signori con le bandiere hanno ben pensato però di accogliere il suggerimento di alcune aziende, e inviare dei rappresentanti in modo da non fermare l’attività estrattiva. Durante il corteo ben pubblicizzato è uscita la richiesta da parte delle sigle sindacali e dal primo cittadino di essere tutti uniti. Se questo è il modo di intendere “essere uniti” quello con gli scarponi cammineranno da soli.”



Una condanna senza appello: “Così facendo hanno creato un precedente," ha affermato uno dei membri della Lega al termine della cerimonia. "Sembra che esistano cavatori di serie A e di serie B. È una decisione che sembra derivare da interessi particolari. Di 100 persone che lavorano in cava oggi ne saranno state presenti appena 40. Avrebbero dovuto essere i cavatori stessi a piangere il loro compagno. Un tempo, per la morte di un cavatore si sarebbe fermata l’intera città. Levavano il cappello al passaggio della salma.”



Alle condoglianze a Luciano, ai familiari e agli amici si uniscono La Comune, di Rifondazione Comunista e di Sinistra Anticapitalista, che hanno rinunciato a commentare a caldo la vicenda per rispetto. "C'è poi il tempo per la riflessione – scrivono– cui devono seguire i giorni dell'impegno, della denuncia e della lotta. Sicuramente a nessuna di queste condotte si sono ispirati gli amministratori pentastellati che, a fronte di un incidente inspiegato e forse inspiegabile se si ragiona in termini di normale conduzione di un cantiere, hanno parlato di “fatalità”; un salto all'indietro di almeno trent'anni nella cultura della prevenzione nella nostra città."



Intanto Sinistra Anticapitalista, interviene evidenziando la propria contrarietà alla premialità per le "aziende virtuose": "Anche l'idea prospettata di premiare le imprese per “comportamenti virtuosi” appare più un tentativo confuso volto ad accattivarsi ulteriormente il favore delle imprese del marmo, più che un preciso programma di intervento per la sicurezza del lavoro".



"Dopo il ballottaggio abbiamo dichiarato pubblicamente che avremmo dato tempo alla nuova amministrazione di arrivare all'approvazione del nuovo bilancio di previsione. Quel tempo è scaduto e fin qui abbiamo visto solo incertezza, inerzia e conservazione, in atti ed omissioni su questioni fondamentali L'Amministrazione Comunale ed il Movimento 5 Stelle hanno ancora quattro anni di tempo per rimediare e cambiare indirizzo," concludono.