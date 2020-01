Incidente sul lavoro a Fantiscritti: grave giovane cavatore

Carrara - Non è iniziato bene il 2020 sul fronte della sicurezza sul lavoro in cava. Dopo l'episodio di venerdì scorso, un giovane cavatore sulla trentina si è infortunato nel pomeriggio di oggi, giovedì, nella cava in galleria in zona Fantiscritti. L'allarme è scattato poco prima delle 15, quando i soccorsi sono partiti per raggiungere l'infortunato. Da una primissima ricostruzione, l'uomo avrebbe riportato la frattura del bacino dopo la caduta di un pezzo di marmo sulla sua gamba.



Sul posto sono giunte due ambulanze che hanno prestato i primi soccorsi al ferito trasferito successivamente al piazzale del Tarnone, dove c'era ad attenderlo l'elisoccorso. Il trentenne, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasferito in codice giallo all'ospedale delle Apuane.



Intervenuti anche i vigili del fuoco e gli addetti della Medicina del lavoro dell'Asl Toscana Nord Ovest per i rilievi del caso e definire la dinamica dell'incidente che, al momento, non è chiara.



Si tratta del secondo incidente in cava dall'inizio del 2020. Venerdì scorso un lavoratore autonomo di 51 anni era caduto da due metri fratturandosi il bacino e due vertebre.