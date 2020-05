Incidente con lo scooter ad Avenza, uomo al pronto soccorso

Carrara - Tanta paura questa mattina per un uomo in scooter che ha avuto la peggio nello scontro con un auto. L'episodio è accaduto intorno alle 11.30 ad Avenza (frazione di Carrara) nei pressi della rotatoria tra via Covetta e viale XX Settembre. L'uomo è finito violentemente a terra ed è stato inizialmente soccorso da alcuni passanti prima che arrivasse l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Carrara e due pattuglie della polizia municipale per i rilievi del caso e per accertare le responsabilità. Il ferito è stato trasferito al pronto soccorso del Noa in codice giallo. Per alcuni minuti il traffico ha subìto qualche rallentamento.