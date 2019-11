Immigrazione, Questura: dieci rimpatri da inizio anno

Carrara - Un cittadino marocchino è stato espulso dal territorio nazionale ed accompagnato presso il Centro permanenza rimpatri di Torino, dove sarà compiutamente identificato e rimpatriato in Marocco.



E’ il decimo “accompagnamento” del 2019, eseguito dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Massa Carrara, in ottemperanza al provvedimento prefettizio di espulsione. Si tratta di un 40enne marocchino, già noto alle Forze dell'Ordine, con numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti, per resistenza/oltraggio ad un pubblico ufficiale, lesioni personali, evasione, furto, guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche, danneggiamento; lo straniero era stato altresì destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale emessa dal Questore di Massa Carrara ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo n. 159/2011.



In particolare il soggetto si era già reso noto alle cronache locali per un episodio accaduto il 19 febbraio 2019 quando, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcool, stava importunando la clientela del centro commerciale “la perla” di Bonascola, poi minacciando alcuni agenti di Polizia che avevano accertato il furto di alcune bottiglie di alcolici dal supermercato Conad. L'uomo era stato quindi arrestato.



L’espulsione è frutto dell’attività di contrasto dell’immigrazione illegale nel quale è impegnata la Questura di Massa Carrara attraverso l’attivazione di servizi straordinari di controllo del territorio volti anche alla prevenzione e repressione delle varie forme di criminalità che attengono al circuito della clandestinità.