Il filo diamantato lo colpisce alla testa: altro incidente sul lavoro alle cave

È successo intorno alle 9 nel bacino marmifero di Campocecina: l'uomo ha subìto un trauma cranico

Carrara - Un altro incidente sul lavoro alle cave. È successo stamani, giovedì, intorno alle 9 quando in bacino marmifero di Carrara un cavatore si è ferito alla testa, subendo un trauma cranico. Fortunatamente non sono state segnalate gravissime conseguenze: l'uomo è sempre stato cosciente, ma è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso per il suo recupero e il trasporto in ospedale. Sul posto si sono recati, oltre ai soccorritori, anche gli addetti del settore medicina del lavoro dell'Asl, che dovranno stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.



AGGIORNAMENTO

L'incidente è successo in una cava del bacino di Campocecina e il trauma cranico (con ferita lacero contusa ed ematoma) è stato causato da un filo diamantato, utilizzato in cava per la segagione del marmo. L'uomo è un 50enne ed è stato trasferito tramite elisoccorso all'ospedale di Cisanello (Pisa). Non è in pericolo di vita.