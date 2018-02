Fatta brillare la granata della Seconda Guerra Mondiale trovata a Carrara

Sul posto il 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza

Carrara - Nella tarda mattinata di oggi, i Carabinieri della stazione di Carrara, unitamente a personale del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, sono intervenuti in località Ficola, per procedere alla rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto il 26 gennaio scorso.



Gli artificieri quindi, accertato che si trattava effettivamente di una granata del calibro di 8,8 cm di fabbricazione tedesca risalente al secondo conflitto mondiale, ma ancora efficiente ed in grado di esplodere, lavorando in stretta sinergia con i Carabinieri, dopo aver messo in sicurezza il residuato bellico, lo hanno trasportato in una cava dismessa alla Foce dove è stato fatto brillare.