Falda, l´amministrazione incontra i cittadini interessati dall´inquinamento

Carrara - Martedì 25 giugno si terrà un incontro pubblico in Comune a Carrara per illustrare ai cittadini le prescrizioni contenute nella nuova ordinanza per l’area interessata dall'inquinamento della falda in zona SIN/SIR di Massa-Carrara. L’Amministrazione comunale ha deciso di organizzare questa iniziativa aperta a tutti i cittadini per spiegare nel dettaglio i contenuti dell’ultima Ordinanza emanata riguardante l’area Sin/Sir, interessata dall’inquinamento della falda, Ordinanza che vieta esclusivamente l’utilizzo delle acque di pozzo o di falda. Con l’occasione sarà dato anche un aggiornamento sullo stato dei lavori relativi alla seconda fase delle indagini, attualmente in corso, e sugli step successivi.



L’incontro, rivolto soprattutto ai residenti o proprietari di terreni nell’area interessata dai divieti, ma aperto a tutti cittadini, si terrà martedì 25 giugno, alle ore 17.00, presso la Sala di Rappresentanza del Comune, in piazza 2 Giugno a Carrara. Saranno presenti il Sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, il Dottor Stefano Mirri della Regione Toscana e le Dottoresse Vincenza Bianchimani e Gigliola Ciacchini, in rappresentanza rispettivamente dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest e di ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana). Nel corso dell’assemblea pubblica saranno illustrati puntualmente tutti i risultati dei vari campionamenti e saranno fornite tutte le informazioni necessarie.