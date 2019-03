È successo sabato in località Battilana (Carrara). I cuccioli hanno trovato una sistemazione provvisoria, ma senza convenzioni di Regione e Comuni diventa difficile gestire situazioni di questo tipo

Carrara - L’allarme è scattato ieri, sabato, intorno alle 12.50: due cuccioli di cinghiale, rimasti senza la loro mamma, sono stati trovati da una cittadina in località Battilana, frazione di Carrara, nei pressi del Muraglione. La signora ha richiesto l’intervento dell’ambulanza veterinaria “Pimpa” della Croce Oro di Massa-Carrara. In pochi minuti il mezzo di soccorso è giunto sul posto, prendendosi carico dell’assistenza dei due cinghialotti, trovati affamati. La prima cosa che hanno fatto i volontari è stata quella di procurarsi del latte di capra per poter sfamare i piccoli attraverso una siringa utilizzata a mo’ di biberon.



I soccorritori però si sono trovati di fronte a un problema burocratico che potrebbe mettere a repentaglio la sopravvivenza dei due piccoli: questo perché l’associazione che si occupava del recupero e dell’assistenza della fauna selvatica nella provincia di Massa-Carrara non ha rinnovato la convenzione con la Regione Toscana dal 1° gennaio 2019. In più i Comuni della zona non avrebbero recepito la normativa regionale che nel 2018 ha spostato le competenze dei cuccioli selvatici ai comuni nei quali avviene il ritrovamento.



Vista la situazione, quindi, i volontari dopo svariate telefonate e un paio d’ore di incertezza, finalmente tramite la polizia municipale di Carrara, hanno trovato una soluzione provvisoria: i due cinghialotti hanno trovato sistemazione momentanea presso una persona che si prenderà cura di loro per un breve periodo.



A un anno dall’entrata in vigore della normativa regionale, quindi, secondo gli addetti ai lavori, sarebbe opportuno che le istituzioni locali stipulassero apposite convenzioni per il recupero anche di questi animali che a volte possono trovarsi in pericolo sulle nostre strade. Inoltre, spiegano, la Regione dovrebbe intervenire per far ripartire le convenzioni con le associazioni per tutta la provincia apuana. In questo modo gli animali bisognosi non dovranno ‘scontrarsi’ con la nostra burocrazia.