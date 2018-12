Drogato in scooter, non si ferma all´alt e si dà alla fuga: arrestato

Bloccato da un carabiniere fuori servizio che era appena uscito dalla messa nella chiesa di San Pietro ad Avenza. Si tratta di un tunisino 34enne irregolare sul territorio nazionale. Adesso è in carcere

Carrara - Domenica mattina, Chiesa di San Pietro Apostolo di Avenza. È appena terminata la messa delle 11 ed un carabiniere dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Massa, che ha assistito alla funzione, viene richiamato dal suono di una sirena e si precipita in strada. Fa in tempo ad assistere a un incidente tra un ciclomotore, inseguito da una pattuglia della polizia municipale di Carrara, e un’autovettura che percorre la via in senso contrario.



Si lancia così alla fuga dell’uomo alla guida del motorino, un tunisino di 34 anni, irregolare sul territorio nazionale, senza fissa occupazione e già noto alle forze dell’ordine, che tenta di fuggire ancora a piedi. Gli ordina di fermarsi, si qualifica, ma il malvivente lo colpisce con un calcio alla caviglia; il militare, però, riesce ugualmente ad atterrarlo e bloccarlo a terra.



Oltre alle pattuglie della polizia locale, arrivano sul posto anche due autoradio delle compagnie Carabinieri di Carrara e Massa; l’uomo, che a seguito del violento impatto con l’altra autovettura ha riportato delle lievi lesioni, viene trasportato al pronto soccorso. Il motivo del tentativo di fuga viene così ricostruito; il tunisino non si era fermato all’alt intimatogli dagli agenti durante un posto di controllo effettuato pochi metri prima della piazza in cui è avvenuto l’incidente.



Dimesso dall’ospedale, il 34enne viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate e trattenuto all’interno delle camere di sicurezza della caserma Plava, in attesa della convalida avvenuta oggi presso il Tribunale di Massa; il Giudice ha disposto nei suoi confronti la custodia presso la locale casa circondariale.



Inoltre l’uomo è stato deferito in stato di libertà dalla Polizia Locale di Carrara per guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, essendo risultato positivo alla cocaina, e per ricettazione poiché, a seguito degli accertamenti esperiti, il mezzo su cui viaggiava è risultato essere stato rubato il giorno prima a La Spezia.