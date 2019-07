Droga, operazione al Peep di Avenza della polizia: arrestato spacciatore

Carrara - Aumenta l’attività di pattugliamento territoriale della polizia di Stato sull’intero suolo comunale di Carrara (compresi il centro storico, Avenza e Marina), a coronamento della quale sono stati conseguiti brillanti risultati operativi, peraltro oggetto di precedente divulgazione mediatica, inerenti il progressivo smantellamento di svariate piazze di spaccio di sostanze stupefacenti.



L’ultimo, significativo risultato è relativo a un arresto derivante da articolata attività di osservazione, controllo e pedinamento svolta da operatori di quest’Ufficio “Volanti” nelle adiacenze di un edificio in zona Peep di Avenza, presso il quale era stato segnalato un continuo ed insolito viavai di soggetti noti al Commissariato di Carrara quali acquirenti-consumatori di sostanze stupefacenti.



In particolare, nell’ambito della descritta attività, in orario serale la pattuglia impegnata ha individuato tre soggetti che si aggiravano con fare furtivo in prossimità del cancello di accesso ad un complesso residenziale: da un primo, sommario controllo, risultavano gravati da contestazioni amministrative per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata al consumo personale.



Uno dei tre, trentaduenne carrarese annoverante pregiudizi di polizia e gravato da plurime misure di prevenzione personali, poiché, alla vista degli operatori, lasciava trasparire un evidente stato di ansietà e agitazione, veniva sottoposto a perquisizione personale.



Tale attività di ricerca confermava in pieno le intuizioni investigative consentendo di rinvenire sulla sua persona e vincolare a sequestro un quantitativo di circa 76 grammi di sostanza stupefacente, nella fattispecie “hashish”, di cui due parti ancora non divise mentre altra già frazionata in 8 dosi, un bilancino elettronico di precisione e strumenti idonei al frazionamento ed al confezionamento della sostanza, oltre a denaro contante, inequivocabilmente provento, per collocazione e tagli, dell’attività di spaccio.



L’uomo veniva, quindi, tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e sottoposto a temporanea detenzione domiciliare in attesa dell’udienza di convalida; questa ha avuto esito confermativo di corretta esecuzione restrittiva ed ha portato all’irrogazione di misura cautelare coercitiva personale.