Dal Noa a Marina di Carrara l´autobus si spegne quattro volte di seguito

Carrara - L’autobus si spegne per strada quattro volte di seguito. E’ successo venerdì 29 Novembre sul tratto che va dal NOA al marina di Carrara. A raccontarlo è Michele Rossi, utente CTT sempre zelante nel segnalare le disfunzioni quanto costruttivo nel proporre soluzioni. “Si trattava di un mezzo B5030 a metano, verniciato di grigio, in servizio sulla linea 51 – precisa Michele – stavo tornando dal NOA quando si è verificata ripetutamente una disfunzione. Sulla tratta che dall’ospedale va a Marina l’autobus si sarà fermato per strada almeno quattro volte di seguito. Motore e luci si affievolivano; il mezzo rallentava finché non si fermava e non andava più in moto. Ho parlato con l’autista per cercare di saperne di più. Mi ha risposto che stava cercando di evitare di far saltare corse dal momento che in deposito non c’erano bus sostitutivi. Parliamo di un bus che era appena uscito dalla rimessa per fare la prima corsa. Se non è follia questa...!”

Rossi conclude con un’amara conclusione: “Il parco mezzi di CTT nord Massa-Carrara è carente. Si investe troppo poco e troppo poco spesso. A pagare il prezzo di queste scelte che vedono sempre penalizzata la nostra provincia finiscono per essere sempre gli stessi: gli utenti, che vanno incontro a disagi continui, e gli autisti, costretti a tamponare.”



