Crolla un fregio dal palazzo dell´asilo Garibaldi, paura in centro a Carrara

Carrara - Paura ieri in centro a Carrara per un fregio di pietra del peso di qualche decina di chilogrammi crollato dall'ultimo piano del palazzo di via Solferino in cui ha sede l'asilo Garibaldi. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno transennato la zona, di fatto inibendo il parcheggio per una ventina di posti auto. Sull'accaduto è intervenuto l'assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi: «Le protezioni, messe da diversi anni su via Solferino, proprio per questa eventualità, hanno attutito la caduta. La zona – spiega Raggi – è stata transennata dai vigili del fuoco in attesa dei necessari controlli tecnici che saranno effettuati dal Comune. Sull'edificio sono stati fatti importanti lavori di messa in sicurezza nell'arco degli anni, ma non nella zona da cui si è staccato il decoro. Tutto il piano superiore, che una volta ospitava il liceo artistico e la facciata di via Sarteschi avrebbero bisogno di importanti lavori. Ma lavori così importanti, dell'ordine di diversi milioni di euro, su edifici vincolati dalla Sovrintendenza che rende complicato anche togliere i decori a rischio caduta, vanno prima progettati».



«Si tratta – aggiunge l'assessore – di importanti lavori che devono essere preceduti da una accurata progettazione, anche in virtù del vincolo monumentale che rende molto più complicato ogni tipo di intervento perché aumenta la mole di documentazione a autorizzazioni da produrre e ottenere. Per questo nel 2019 il Comune ha partecipato e vinto un bando per la progettazione dell'intervento di riqualificazione dell'intero stabile. Al termine della progettazione saremo in grado di valutare il costo dell'intervento. Nel frattempo saranno ulteriormente migliorate le strutture di protezione per la messa in sicurezza delle facciate. In queste ore il personale del settore opere pubbliche è sul posto per seguire continuamente la situazione. In attesa dei lavori di ristrutturazione complessiva – conclude Raggi – saranno ulteriormente migliorate le strutture di protezione per la messa in sicurezza delle facciate e verificati gli altri fregi».