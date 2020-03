Coronavirus, De Pasquale: «In 5 giorni da 2 a 24 casi positivi»

Carrara - Riceviamo e pubblichiamo dal sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale.



Care concittadine e cari concittadini

eccoci arrivati al momento del nostro aggiornamento quotidiano. Secondo i dati dell’azienda sanitaria pervenuti finora, in giornata abbiamo avuto un nuovo caso, si tratta di una persona ricoverata al Noa e risultata positiva. L’epidemia purtroppo continua ad estendersi tanto che i sanitari nella sola giornata odierna hanno effettuato ben 20 tamponi a domicilio, su persone sintomatiche. In totale dall’inizio dell’emergenza a Carrara contiamo 24 persone contagiate e 26 sottoposte alla misura della quarantena.

Per invertire la tendenza, l’unico modo è restare a casa. Anche per questo, dopo che Nausicaa mi ha segnalato un incremento delle visite, ho deciso di chiudere i cimiteri comunali.

Non dovete cercare nelle pieghe della norma delle scuse per uscire, perché con questo atteggiamento, l’epidemia non si arresterà mai. Andare a fare la spesa non deve essere una scusa per uscire, ma una necessità. Lo stesso dicasi per la passeggiata con il cane.

Spero che il buonsenso prevalga ma, anche in risposta alle tante richieste di controllo, vi informo che la nostra Polizia Municipale da quando è stato emanato il decreto #iorestoacasa ha effettuato circa 300 controlli e inviato una decina di provvedimenti alla Procura. I nostri agenti sono impegnati quotidianamente per le strade della città e a loro va il mio più sentito ringraziamento.

Da questa mattina, in collaborazione con Nausicaa, sono iniziate le attività di sanificazione e igienizzazione del territorio, iniziando da aree mirate: queste vengono la mattina molto presto in modo da non interferire con eventuali passanti. Colgo l’occasione per esprimere pubblicamente la mia soddisfazione per l’operato di Nausicaa che in questo momento di grande difficoltà, attraverso i tanti servizi che eroga al cittadino, si sta rivelando un’alleata fondamentale della nostra amministrazione.

Sempre oggi, come vi ho già segnalato, è stato attivato il numero verde 800 - 055 – 692 a cui i cittadini anziani in situazione di solitudine e con problematiche sanitarie possono rivolgersi per segnalare il loro stato di bisogno. Questo servizio va aggiungersi agli altri, già erogati dal nostro Comune in collaborazione con la Protezione Civile, a sostegno delle fasce della popolazione che più soffrono la grave situazione che stiamo affrontando.

Vi ricordo che in solo 5 giorni siamo passati da 2 a 24 casi positivi. Solo restando a casa, con l’impegno di tutti, riusciremo a superare questo difficile momento della nostra storia.