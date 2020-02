Coronavirus, De Pasquale dopo il vertice in Regione: al momento nessun provvedimento drastico

Carrara - Il sindaco De Pasquale parla in conclusione dell’incontro in Regione col governatore e i sindaci della Toscana: “Ho appena concluso il vertice in Regione col governatore Rossi, che è stato molto chiaro: ad oggi non siamo in una situazione tale perché ci siano da prendere provvedimenti di chiusura di scuole o uffici pubblici o altre attività aperte al pubblico. Se la situazione dovesse cambiare si parlerà di altre ordinanze, ma ad oggi la situazione è chiara. Sarà prevista una informativa più capillare di autotutela per i cittadini rivolta in particolare a scuole e locali pubblici, perché le buone pratiche di tutti noi serviranno a contenere il contagio. Questo è fondamentale. Importante è ricordarsi che ognuno di noi è protagonista di questa iniziativa. Le unità sanitarie hanno disposto dei protocolli che saranno seguiti scrupolosamente dai medici di medicina generale e dai pediatri di famiglia, l’interfaccia di tutti i cittadini. I percorsi nei pronti soccorsi sono riservati per evitare rischi alle strutture sanitarie, in modo che esse restino sempre efficienti e non avvengano contagi. L’attenzione è massima, le procedure sono attive e sta a noi fare in modo che risultino il più efficaci possibile.”