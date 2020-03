Coronavirus, a Carrara si attende l’esito di due tamponi. Chiusi parchi e passeggiata sul molo

Carrara - Riceviamo e pubblichiamo dal sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale.



L’azienda sanitaria Usl Toscana Nord Ovest ci ha fatto sapere che a oggi, sul comune di Carrara, i casi positivi al Coronavirus sono ancora due, ovvero i coniugi di Codogno. Nelle ultime ore sono stati eseguiti due tamponi a domicilio, il cui esito arriverà domani. Come di consueto vi terremo aggiornati.

Come abbiamo spiegto questa mattina, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 11 marzo impone la chiusura di diverse attività commerciali. Sul sito del comune di Cararra trovate il testo del decreto che agli allegati 1 e 2 elenca le tipologie commerciali che possono proseguire l’attività.

Per i singoli casi specifici, vi invito a contattare il nostro settore Attività Produttive ai numeri 0585-641.227 oppure 0585-641.491 e 0585-641.463, o scrivendo a mirco.casarini@comune.carrara.ms.it o cristina.demontis@comune.carrara.ms.it.

Vi ricordo che il modo migliore per proteggersi dal Coronavirus è quello di restare a casa. Gli spostamenti devono essere limitati alle esigenze di lavoro, ai motivi sanitari e alla necessità di fare la spesa. Si devono evitare in ogni modo gli assembramenti.

Per questo sabato e domenica sarà chiusa la passeggiata sul molo di ponente. Per lo stesso motivo, da domani, resteranno chiusi fino a nuove disposizioni tutti i parchi pubblici con giochi per bambini situati sul territorio comunale.

Tutti siamo chiamati a fare qualche sacrificio per tutelare la nostra salute, quella dei nostri cari e il sistema sanitario nazionale.

Restando a casa, con l’impegno di tutti, riusciremo a superare questo difficile momento della nostra storia.



Inoltre il sindaco, oggi, ha firmato un'ordinanza per chiudere i parchi pubblici e la passeggiata Pertini del porto di Marina di Carrara.