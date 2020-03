Coronavirus a Carrara, De Pasquale: le scuole restano aperte

Carrara - «L’Ufficio di igiene dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest mi ha notificato una proposta di ordinanza a carico di una donna risultata positiva al test del coronavirus. L’esito del tampone deve ancora essere vidimato dall’Istituto superiore di sanità ma intanto è scattato il provvedimento di quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva dell’azienda sanitaria». È il messaggio che il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha inviato alla città, dove ieri si è registrato il primo caso di covid-19, una 65enne arrivata da Codogno.



«La donna – spiega il sindaco – classe 1955, è in buone condizioni di salute e si trovava già in isolamento volontario, insieme al marito, anche lui sottoposto a quarantena obbligatoria, nella loro abitazione situata nel comune di Carrara. La coppia, che ripeto è in buone condizioni di salute, è originaria di Codogno e ha dichiarato di essere rimasta sempre in isolamento, dopo l’arrivo nella nostra città. L’Asl, dopo aver attentamente analizzato la vicenda, ha ritenuto di ricorrere alla sola misura della quarantena per i due coniugi e di non attivare ulteriori prescrizioni. La situazione è sotto il costante monitoraggio delle autorità competenti e il nostro comune sta provvedendo a rifornire di generi di prima necessità i coniugi. Io stesso ho telefonato alla coppia che è serena e che mi ha confermato di essere in buone condizioni di salute».



«Per questo – aggiunge il primo cittadino – invito tutti i miei concittadini alla calma e a condurre normalmente le loro attività, tenendo conto delle misure di autotutela indicate dal ministero della Sanità e che sono pubblicate sul sito del Comune di Carrara, della Regione Toscana e dell’Azienda Sanitaria. Come ha detto proprio oggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "La conoscenza aiuta la responsabilità e costituisce un forte antidoto a paure irrazionali e immotivate che inducono comportamenti senza ragione e senza beneficio"».



SCUOLE APERTE

Intanto ieri sera, dalla Sala del Centro Operativo Comunale della Protezione civile, il sindaco insieme alla giunta ha partecipato alla videoconferenza dell’Unità di Crisi sul coronavirus della Regione Toscana, con il direttore generale dell’azienda Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Maria Letizia Casani, e insieme ai prefetti e ai sindaci delle città dove si sono registrati casi positivi.



«Dalla riunione – spiega De Pasquale – è emersa unità di intenti e di vedute sulla gestione di questa situazione che viene affrontata sulla base di valutazioni collegiali e condivise tra tutte le autorità competenti. Per l’occasione è stata confermata e rivendicata la decisione di non chiudere le scuole, non essendo stati ravvisati al momento dall’azienda sanitaria gli estremi per un provvedimento così pesante. A conferma della correttezza di questa linea la notizia, arrivata dalla vicina Liguria, dove da lunedì le lezioni riprenderanno regolarmente dopo uno stop di sette giorni. Ringrazio tutto il personale del Comune di Carrara che sta collaborando ad affrontare questa situazione delicata e in particolare la Protezione Civile e la Polizia Municipale».