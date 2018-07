Fondamentale l'aiuto del cane Roy che ha fiutato la droga addosso all'uomo

Carrara - Le alture della località Bonascola, frazione di Carrara, sono state lo scenario dove hanno operato i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Carrara. Tra i filari delle vigne e i rustici casolari di campagna si trova un maneggio dove è andato in scena l’ultimo arresto dei carabinieri. Da giorni i militari dell'Arma studiavano le mosse del gestore della struttura, una loro vecchia conoscenza.



Muniti di binocoli e di tanta pazienza i militari hanno annotato ogni movimento anomalo e registrato ogni visita ritenuta sospetta. Dopo vari servizi di osservazione i carabinieri del Norm sono intervenuti fermando per un controllo il proprietario. Provvidenziale si è rivelato l’ausilio dell’unità cinofila antidroga del Nucleo Cc di San Rossore (Pi). Il cane Roy ha immediatamente segnalato qualcosa di anomalo addosso all’uomo e a questo punto è scattata la perquisizione dell’intero maneggio con l’impiego di dieci carabinieri.



La vasta area offre numerosi possibili nascondigli, così come la presenza di numerosi cavalli ed altri cani non rende facile l’attività, ma il fiuto di Roy si è stato vincente. Il cane antidroga ha fiutato un nascondiglio della droga tra le balle di fieno, accatastate dentro un capannone tra i box dei puledri. Ci sono volute comunque ore di lavoro per recuperare le dosi di cocaina già pronte e confezionate. Alla fine sono state sequestrate 21 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 50 grammi circa. Durante la perquisizione è stato trovato e sequestrato anche un fucile calibro 8, con matricola abrasa, con tanto di munizioni, oltre ad una somma di denaro, verosimilmente provento dello spaccio. L’uomo è stato immediatamente arrestato e dopo 24 ore è comparso davanti al Tribunale di Massa che ne ha disposto i successivi arresti domiciliari.