Botte ai poliziotti poi tenta la fuga: giovane pusher in manette

Carrara - Un altro arresto per droga è stato effettuato dagli agenti del Commissariato di polizia di Carrara insieme alle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Toscana” che, con cadenza settimanale, contribuiscono alla realizzazione di incisive operazioni “ad alto impatto”. In manette è finito un 25enne carrarese: questi, davanti alla richiesta degli agenti di esibire un documento di riconoscimento, li spintonava violentemente per darsi a una fuga precipitosa.



Raggiunto dagli operatori di polizia cadeva rovinosamente al suolo, continuando a sferrare al loro indirizzo calci e pugni prima che la resistenza attiva venisse neutralizzata. Sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di più dosi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”. Gli operatori lo traevano, quindi, in arresto per spaccio, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: misura precautelare poi regolarmente convalidata.



Infine, un altro soggetto, pregiudicato 57enne carrarese, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per cessione di limitate quantità di “hashish” a una nota assuntrice locale.