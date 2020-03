Boom di contagi alla casa di riposo "Regina Elena": 15 anziani positivi

Carrara - Boom di contagi alla casa di riposo "Regina Elena" di Carrara. I controlli effettuati dall’Asl a seguito della scoperta di un caso positivo tra gli ospiti della Regina Elena hanno permesso di rilevare che il contagio notificato sabato non è purtroppo isolato all’interno della residenza sanitaria. Gli accertamenti hanno rilevato altri 15 casi positivi. Al momento due ospiti sono ricoverati in ospedale.



«L’azienda sanitaria – spiega il sindaco Francesco De Pasquale – sta effettuando altri esami, su tutti gli ospiti e su tutto il personale, per un totale di circa 70 tamponi di cui si attende l’esito.

Ovviamente si tratta di una situazione estremamente delicata, sia perché riguarda un numero elevato di casi sia perché il contagio ha colpito persone anziane, che sappiamo essere le più a rischio. Dispiace, ancora una volta, constatare che alcuni esponenti politici non si facciano scrupolo a speculare sulle criticità causate dall’emergenza coronavirus, dimostrando di non avere alcun rispetto per le sofferenze e le paure delle persone. Fare sterili polemiche e lanciare accuse strumentali, in questo momento, evidenzia solo la pochezza di argomenti di certi personaggi che purtroppo invece di rimanere in silenzio, hanno scelto il modo e il momento peggiore per tornare a parlare».



Il primo cittadino si riferisce a una nota inviata da Riccardo Bruschi e Gianni Musetti di Forza Italia in cui si attacca l'amministrazione carrarese: «Va bene disinfettare una volta scoperto che in una struttura sanitaria, proprio come questa, si scoprono dei casi positivi, ma non era meglio prevenire e dotare il personale e i pazienti dei mezzi sanitari adeguati come mascherine e tute?

Il reparto 16 della casa di riposo risulta infatti – hanno scritto i due – da fonte certa sanitaria, totalmente appestato, dopo i tamponi, ormai tardivi, effettuati dalla Asl locale, arrivata ad accorgersi della fragilità della struttura, troppo in ritardo. I casi sarebbero più di 15, tutti per ora asintomatici e quasi tutti in quel reparto. La casa di risposo ha fatto, evidentemente, quello che poteva, limitando gli accessi, ma sappiamo che i vertici della stessa avevano richiesto ad Asl e Comune di essere dotati di mascherine, tute e tamponi, richiesta rimasta inascoltata. Si sa che gli anziani sono i più colpiti da questa pandemia e si sarebbe dovuto alzare alla massima allerta l'attenzione delle istituzioni nei confronti della casa di riposo comunale, la più grande presente in Provincia. E solo oggi sono stati portati i camici e le mascherine adatte al personale della struttura. Ringraziando lo stesso personale che si sta davvero sacrificando, andando a lavorare, proprio a loro tutela e per quella degli ospiti, nostri nonni e parenti, dobbiamo ribadire le responsabilità della Asl e del Comune, troppo latitanti e disinteressati alla salute degli utenti e del proprio personale. Presenteremo un esposto alla procura della Repubblica per segnalare le carenze da parte di queste istituzioni».



«Le dichiarazioni divulgate su questa vicenda – replica De Pasquale – sono talmente imbarazzanti che meriterebbero solo di essere dimenticate il più velocemente possibile. A tutela e riconoscimento del lavoro fatto dal consiglio di amministrazione, dalla direzione e dal personale della Regina Elena è però doveroso ribadire che, come l’amministrazione ha già avuto modo di spiegare, nel dare la notizia del primo contagio, i vertici dell’azienda speciale hanno gestito fin da subito l’emergenza coronavirus in modo molto scrupoloso la situazione».



«Misure precauzionali stringenti a tutela di ospiti e personale sono state messe in campo già dal 5 marzo – sottolinea il sindaco – con la sospensione delle visite e l’introduzione di norme igienico sanitarie specifiche. Lo staff della Residenza Sanitaria ha sempre avuto a disposizione mascherine e guanti. Va smentita anche l’illazione secondo la quale “i vertici della Casa di Riposo avrebbero chiesto di essere dotati di mascherine, tute e tamponi” ma sarebbero rimasti inascoltati. Sabato scorso, non appena grazie alla generosità della città gemella di Yunfu l’amministrazione comunale ha avuto disponibilità di mascherine, queste sono state immediatamente consegnate anche al personale della Regina Elena. Un risultato tutt’altro che scontato in un momento in cui, non a Carrara, non in Toscana, non in Italia ma addirittura in tutta Europa si fatica a reperire questi e altri dispositivi di protezione personale. La situazione, come detto, non è facile e proprio in queste ore, all’interno della residenza sanitaria di Carrara, la direzione e il personale si stanno impegnando con fatica e dedizione per garantire cure adeguate e massimo supporto agli ospiti e alle loro famiglie. A tutti loro va il massimo sostegno dell’amministrazione e dell’intera città. Il fastidioso ronzio di certe polemiche è solo un triste rumore di fondo che disturba chi lavora con serietà».