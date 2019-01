Beccato (ancora) con la cocaina nelle mutande: arrestato 32enne

È successo a Carrara nella frazione di Bonascola. I carabinieri hanno perquisito l'abitazione del giovane e trovato un altro quantitativo di droga nascosto sotto i piedi del letto

Carrara - Se ne andava in giro per la città a spacciare dosi di cocaina un pregiudicato 32enne attualmente disoccupato, condannato meno di un anno fa per reati di droga. È stato nuovamente arrestato dagli stessi carabinieri che lo avevano “pizzicato” con la droga la volta precedente. I carabinieri del Nucleo Operativo evidentemente conoscevano bene il pusher nativo di Carrara che già due anni fa era stato arrestato propria nella sua città con una buona scorta di ovuli di cocaina e di metanfetamine pronte per la vendita. Per quell’arresto, fra l’altro, la giustizia gli aveva presentato il conto meno di un anno fa, quando era stato condannato in via definitiva a quattro anni di reclusione per detenzione illecita di stupefacenti.



Venerdì pomeriggio, in via villaggio San Luca, a Carrara, si è praticamente ripetuto lo stesso copione con lo stesso “colpevole”. I carabinieri in borghese, infatti, dopo una serie di appostamenti hanno fermato il 32enne alla guida della propria auto, poi dopo averlo messo alle strette, il suo evidente imbarazzo lo ha tradito ancora una volta. Scattata la perquisizione, i militari dell’Arma gli hanno trovato negli slip tre dosi di cocaina pronte per essere spacciate e dopo si sono spostati a casa sua, dove hanno passato al setaccio ogni centimetro di tutte le stanze, alla ricerca di altri ovuli di droga.



In un primo tempo è sembrato che in casa non ci fosse nulla di illegale, tant’è che il 32enne ha più volte sollecitato l’intervento del proprio legale per accelerare le procedure e “fare fretta” ai militari operanti. I carabinieri del Nucleo Operativo, al contrario, di nascondigli per la droga ne hanno visti tanti e quindi anche stavolta si sono messi a cercarla nei posti più insoliti, pienamente convinti della validità degli indizi raccolti a carico dell’uomo nel corso dei pedinamenti dei giorni precedenti.



Alla fine, i carabinieri hanno colpito nel segno, infatti sotto la soletta di una scarpa trovata in un mobile della camera da letto, sono “spuntate” altre otto microdosi di cocaina confezionate e sigillate. Il peso complessivo delle undici “palline” di cocaina sequestrate al 32enne è risultato di poco superiore ai cinque grammi, quantitativo che ai militari dell’Arma è bastato per far scattare le manette ai polsi del pusher “recidivo”, nuovamente accusato di “detenzione illecita di sostanze stupefacenti”.



L’esito dell’operazione antidroga è stato comunicato al pubblico ministero Roberta Moramarco che ha disposto di trattenere l’arrestato nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Carrara. Stamattina, l’uomo è stato portato davanti al giudice Giovanni Maddaleni del Tribunale di Massa, che ha convalidato l’arresto e rinviato il processo per richiesta dei termini a difesa. Nel frattempo, il 32enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.