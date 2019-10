Carrara - Scontro tra due auto in via Zamenhoff, a Marina di Carrara. Le persone a bordo non hanno riportato traumi di grande rilievo, ma a colpire i soccorritori sono state le condizioni dei veicoli una volta arrivati sul posto, ieri mattina. Uno dei due mezzi risultava ribaltato e schiacciato da un lato, la donna che era alla sua guida è uscita illesa e in maniera autonoma dall'abitacolo. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, una pattuglia della polizia e una della municipale. Il conducente del secondo mezzo è entrato in codice giallo al Noa. Ora dovranno essere chiarite le dinamiche dell'incidente.