Ambiente, Edo Ronchi ai ragazzi dello Zaccagna: «Il cambiamento parta da voi»

Carrara - Oggi 250 alunni dell'istituto tecnico "Domenico Zaccagna" di Carrara hanno riflettuto sui temi ambientali per arrivare consapevoli al "Friday For Future", il movimento internazionale di protesta che oggi riunirà gli studenti in sciopero per il clima. Gli studenti riuniti in aula magna sono stati informati e sensibilizzati a temi come la mobilità sostenibile, la riduzione dell'utilizzo della plastica monouso e l'adozione di buone pratiche come il riciclo e la salvaguardia della risorsa idrica. Insieme alla Dirigente dell'Istituto, Marta Castagna, il professore Riccardo Canesi ha moderato gli interventi del Gestore idrico GAIA S.p.A. e di Nausicaa, nonché le dirette telefoniche di Edo Ronchi, già Ministro dell'Ambiente, e Pippo Onufrio, Direttore Greenpeace Italia.



Ronchi si è rivolto direttamente ai ragazzi: "Dobbiamo arrivare rapidamente, in pochi decenni, a riportare in equilibrio il rapporto tra emissioni e assorbimenti. Questo passa per un grosso cambiamento del nostro sistema economico e dei suoi processi produttivi. Non possiamo più stare a guardare, non c’è più tempo da perdere." Su cosa dovrebbero fare i giovanissimi, l'ex-ministro ha le idee chiare: "Per prima cosa, informarsi: hanno tutta la vita davanti e questo cambiamento climatico peserà di più sul loro avvenire di quanto non peserà su quello della mia generazione. È in discussione il loro futuro: loro devono essere i primi protagonisti di questo cambiamento. Ragazzi, informatevi, studiate, leggete, per prima cosa; cominciate a preoccuparvi di non sprecare energia, acqua, a spostarvi in bici e a piedi piuttosto che in auto. Promuovete la raccolta differenziata presso le vostre famiglie. Cominciate a pensare all'ambiente."



Simone Tartarini, membro del Consiglio di Amministrazione di GAIA, è intervenuto nel dibattito per dare un importante annuncio ai ragazzi: "Vogliamo portare un contributo fattivo al vostro impegno donandovi la nostra borraccia in alluminio. E' un piccolo gesto per dirvi che noi ci siamo e vi sosteniamo, attraverso il piccolo gesto di ridurre l'utilizzo di bottigliette d'acqua di plastica a scuola, stiamo già facendo un grande passo verso una maggiore consapevolezza dei risultati delle nostre azioni sull'ambiente." Le 350 borracce verranno distribuite agli studenti nei prossimi giorni.



Il ritrovo sarà davanti allo stadio dei marmi venerdì 27 settembre alle 9. Il corteo proseguirà lungo il viale XX Settembre fino ad arrivare in Comune per poi terminare in piazza Alberica con un flash mob. Durante il flash mob tutti i partecipanti e gli organizzatori si sdraieranno a terra: un gesto simbolico per evidenziare quanto sia importante cambiare rotta rispetto alle politiche ambientali attuali. I promotori dell'iniziativa consegneranno infine al sindaco un documento per chiedergli di mettere in atto la Legge 10/2013 relativa alla piantumazione di un nuovo albero per ogni nato residente sul suo territorio.