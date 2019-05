Acqua non potabile a Fossone alto, scatta il divieto di utilizzo

Carrara - A seguito della nota del Servizio Igiene Pubblica e Nutrizione dell’azienda USL Toscana Nordovest emessa oggi, mercoledì 29 maggio 2019, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha emesso un’ordinanza che impone ai cittadini residenti a Fossone Alto di non utilizzare a scopo potabile ed alimentare, se non previa bollitura di almeno 15 minuti, l’acqua erogata dal pubblico acquedotto, fino a nuove disposizioni.



L’ordinanza è rivolta ai soli residenti di Via Roccatagliata Ceccardi, Via di Castagnola, Via Di Bocco e la parte a monte di Via Fossone Alto fino al civ. 11 non compreso. I cittadini interessati sono stati tempestivamente avvisati con una telefonata da parte del personale della Protezione Civile.