A Propaganda Live le `staffette partigiane` della San Vincenzo di Carrara

Carrara - La san Vincenzo di Carrara a Propaganda live. La sera del 14 Aprile su La7 è andato in onda un servizio del giornalista freelance Patrick Pucciarelli dedicato alla conferenza di San Ceccardo presieduta da Fernando Mazzoni, che da Gennaio a Marzo 2020 ha distribuito 11mila chili di alimenti a oltre 1800 famiglie. Ad accompagnare Pucciarelli in una giornata tipo da volontario è Flavio Franciosi, ex membro del consiglio dei cittadini di Marina e storico attivista della san Vincenzo: “Prima andiamo a sfamare una colonia felina, poi in sede e infine a casa, dove prepariamo pasti caldi per i senzatetto. Ieri ci hanno donato tre chili di ravioli.” Il presidente Mazzoni prende in esame alcuni dati relativi all’anno corrente: “Abbiamo distribuito 2mila 318 borse della spesa delle quali hanno beneficiato 4mila 89 persone, 3mila 272 delle quali italianie E’ la comunità a doversi prendere cura degli ultimi. Noi puntiamo al loro reinserimento. Carrara ha una popolazione sempre più povera.” Molte nuove famiglie si sono avvicinate nel giorno della distribuzione per la prima volta in questo periodo di quarantena perché in grave difficoltà economica per la mancanza di lavoro. Vediamo pranzare i senzatetto che abitano le roulotte di via delle Pinete, i loro giacigli, le condizioni in cui sono costretti a vivere. Tanto più drammatiche se si pensa che durante l’emergenza coronavirus, che ha esasperato le disuguaglianze, restare a casa è possibile solo per chi una casa ce l'ha. La Conferenza di San Ceccardo è operativa tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato per il ritiro dei prodotti dai supermercati e non ha mai interrotto la sua attività di distribuzione, che avviene martedì, giovedì e sabato mattina dalle 10.30 alle 12.39. In questo periodo di quarantena ha effettuato consegna a domicilio di diverse borse alimentari a soggetti anziani e particolarmente fragili, non in grado di venire a ritirare la spesa. Fornisce per due volte al giorno pasti caldi ai senzatetto grazie agli sforzi dei volontari Franciosi e Luigi Cattelani.