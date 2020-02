«Telecamere al Lavello? Uno spreco di denaro pubblico»

Carrara - Un protocollo d'intesa rimasto "lettera morta". Così definisce il documento firmato dal Comune di Carrara e dalla Regione Toscana per il superamento del campo rom del Lavello, il consigliere comunale di Forza Italia Lorenzo Lapucci. Questa mattina, il forzista e l'assessora Veronica Ravagli hanno realizzato un sopralluogo al fosso Lavello-



La visita è diventata occasione per contestare il protocollo sottoscritto dal Comune di Carrara e dalla Regione Toscana nel luglio 2018 che prevede una serie di interventi finalizzati al superamento dei campi rom del Lavello e all'inclusione di soggetti vulnerabili sul territorio regionale. Un protocollo che il consigliere di Forza Italia Lapucci definisce "lettera morta" e "mera propaganda". «Il protocollo d'intesa - spiega Lapucci - metteva nero su bianco l'impegno dell'amministrazione di smantellare il campo rom. Ad oggi, a distanza di quasi due anni, niente è cambiato. Quello che posso dire è che l'amministrazione comunale sollecitata da me non è riuscita a portare a casa dei risultati, e né lei né la Regione hanno destinato mezzo euro a questo progetto».



Secondo il consigliere Lapucci, il sistema di sorveglianza annunciato dal sindaco De Pasquale non apporterà migliorie alla zona: «Sarebbe uno spreco di denaro pubblico. Ciò che invece può fare il sindaco è fare leva sui suoi parlamentari affinché venga portata avanti la direttiva di Salvini a contrasto dei campi abusivi». Presente al sopralluogo anche l'assessora Veronica Ravagli: «Sono qua per coadiuvare l'intervento del consigliere di opposizione del Comune di carrara – ha detto Veronica Ravagli - Il problema più importante e più grave della zona è quello dei rifiuti nel fosso Lavello, rifiuti che evidentemente cadono dall'argine. Certo non abbiamo prove tangibili ma è evidente che la provenienza è ovvia, questi rifiuti arrivano dal campo rom. E questo significa che si tratta di reati ambientali che mettono a rischio anche la tenuta idraulica del canale, che se ostruito provocherebbe un effetto tappo con conseguenze disastrose».