Carrara - Nessuna decisione è stata ancora presa sul Monoblocco di Carrara e prende il via da oggi un percorso condiviso che nell’arco di un mese porterà alla definizione di un progetto più articolato.



Lo evidenzia l’Azienda USL Toscana nord ovest al termine dell'incontro che si è svolto oggi (24 settembre) nella sede del Comune di Carrara.



Le ipotesi in campo sono state infatti discusse alla presenza del sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, degli amministratori degli altri comuni dell’area, dei componenti della giunta, del direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani insieme al direttore sanitario Lorenzo Roti e ad altri dirigenti ed ai professionisti che lavorano nel Monoblocco.



Nel corso del confronto è stato deciso che nei prossimi giorni verrà costituito un tavolo tecnico, coordinato dal direttore dei presidi ospedalieri Giuliano Biselli e dalla direttrice della zona distretto Monica Guglielmi, nell’ambito del quale tutti i professionisti interessati potranno fornire il proprio contributo alla realizzazione di una prima idea progettuale che tenga conto delle esigenze di ogni settore.



Si tratta di un percorso necessario per arrivare ad una decisione condivisa e soprattutto in grado di valorizzare tutte le professionalità presenti all’interno del monoblocco e dia al territorio una struttura moderna e sicura.



L’appuntamento per la definizione di un progetto più articolato e dettagliato è tra un mese esatto.