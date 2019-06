«Con gli orti urbani i 5 Stelle hanno fatto cilecca»

Carrara - "In commissione del 13 giugno i 5 stelle hanno annunciato il fallimento realizzazione del progetto degli “orti urbani” alla Padula": così Massimiliano Bernardi di Alternativa per Carrara. "È d'obbligo ricordare che è stata proprio l’Amministrazione Zubbani nel 2016 a far partire il progetto degli orti urbani inserendoli nel più famoso “Parco in città: la Padula" finanziati dalla Regione Toscana con 90.000 euro. Ma affinché tutto funzionasse a dovere, occorreva che la Giunta De Pasquale individuasse procedure articolate che dovevano avere alcune caratteristiche essenziali: che gli orti fossero facilmente accessibili e messi in sicurezza. Cosa che non é avvenuta nonostante sia stato conferito incarico esterno per la messa a punto del progetto con la spesa di circa 15.000 euro. La difformità rispetto alla sicurezza e rispetto al progetto realizzato dalla ditta napoletana incaricata dall'Amministrazione a 5 Stelle, ha decretato esito negativo su tutti i fronti senza ravvedimento possibili. In Commissione sono emerse anche alcune situazioni gravissime, la prima delle quali segnalata da appartenenze politiche proprio vicine al Movimento 5 Stelle che avrebbero segnalato, nei pressi degli orti urbani, presenze di numerose siringhe e sporcizia. Inoltre i cancelli previsti non sarebbero a norma come del resto le gettate di cemento che sarebbero state effettuate per stabilizzare il terreno." Bernardi non è contrario alla prosecuzione del progetto, ma esprime le sue perplessità: "la realizzazione degli orti urbani è misemente fallita come il bosco urbano di via Bertoloni."