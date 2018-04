Vespa Club Carrara: al via il tesseramento ufficiale e la stagione vespistica 2018

Già in programma per il 7 Luglio prossimo il Raduno nazionale in Città

Carrara - Dopo la tradizionale “Gita di Primavera” di Domenica scorsa, con la quale ha riunito più di 50 vespisti in città, il Vespa Club “Antonino” Carrara dei Marmi ha cominciato ufficialmente la stagione vespistica 2018. Con essa, inizia ufficialmente oggi, Martedì 23 Aprile, il Tesseramento ufficiale al Club per l’anno corrente: coloro che vorranno diventare Soci sostenendo il Club e le proprie iniziative, possono rivolgersi presso il Bar “da Ale” (Viale XX Settembre a Marina di Carrara) o presso il negozio di Ricambi Ellezeta (Via Vico Fiaschi 2/B ad Avenza).



E’ possibile sottoscrivere la Tessera anche sul sito www.vespaclubcarrara.it, compilando ed inviando la relativa modulistica. I Soci, sottoscrivendo la Tessera, avranno diritto a gadgets ufficiali e a sconti/agevolazioni per la propria Vespa. Inoltre i tesserati potranno partecipare ai Raduni vespistici in tutta Italia. A Maggio il Club apuano parteciperà, ad esempio, a quelli in programma a Pistoia, Lucca, Arezzo e Capoliveri. Inoltre il Vespa Club Carrara, dopo l’evento del Decennale che ha portato a Carrara oltre 450 vespisti da tutta Europa lo scorso anno, ha già in programma il proprio Raduno nazione anche per questo 2018, che porterà nuovamente in Città vespisti da ogni località d’Italia e non solo.



L’evento, denominato “Vespe da sera”, si svolgerà Sabato 7 Luglio prossimo e porterà gli intervenuti alla scoperta delle bellezze e delle zone apuane. “Dopo la pausa invernale ripartiamo con entusiasmo e slancio” afferma il Presidente Roberto Zefiro “Il nostro Club è risultato quarto in Toscana per i km percorsi nel 2017 ed, anche quest’anno, vogliamo giocare un ruolo da protagonisti in Toscana e non solo. Aspettiamo pertanto tutti i carraresi ed i residenti della Lunigiana che possiedono un modello Vespa, anche nuovo, nel nostro gruppo. Come sempre, uno dei nostri scopi è fare del Club una famiglia di amici e, con esso, quello di portare il nome di Carrara in giro per i Raduni d’Italia”. Tutti i vespisti apuani sono invitati a diventare Soci.