Un convegno sul tumore mammario a Carrara

Carrara - "Il volto della speranza Onlus" in occasione del mese della prevenzione del tumore della mammella, organizza un convegno per sabato 13 ottobre ore 9:30 a Palazzo Cucchiari dal titolo "Attualità sul tumore mammario: dalla prevenzione ai nuovi trattamenti".



Il tumore mammario è la patologia oncologica più frequente nelle donne. Ogni anno vengono diagnosticati circa 50 mila nuovi casi in Italia e rappresenta la prima causa di morte per tumore nelle donne con una sopravvivienza a 10 anni dalla diagnosi è pari all'80%. Numerosi studi hanno dimostrato come lo screening mammografico possa ridurre la mortalità da carcinoma mammario ed aumentare le opzioni terapeutiche.



Il programma prevede:



Presentazione di Roberta Crudeli, Presidente Volto della Speranza; Dottor Alfonso Del Freo, vice Presidente Volto della Speranza; Dottor Andrea Mambrini, Direttore Uo Oncologia Massa Carrara. Il tutto moderato dalla dottoressa Maria Pia Muttini, referente Cord Massa Carrara. Interverranno: la professoressa Lucia Del Mastro, coordinatore centro senologia e Direttore Uo Sviluppo Terapie Innovative Ospedale San Martino Genova, opinion leader tumore mammario;il dottor Alessandro Cosimi, coordinatore Screening, Azienda Usl Toscana Nord Ovest; la dottoressa Giada Arrighi, coordinatore Gruppo di lavoro di Genetica Oncologica, Azienda Usl Toscana Nord Ovest.

Al termine tavola rotonda con la partecipazione dei professionisti del Gruppo Oncologico Multidisciplinare della mammella di Massa Carrara.



La cittadinanza è invitata a pertecipare.