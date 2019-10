Carrara - «Il tempo delle polemiche è finito. Stiamo lavorando per portare a casa un risultato attraverso un percorso partecipato». Così Maria Letizia Casani, direttore generale dell’Asl Toscana nord ovest, è intervenuta nel corso di una conferenza stampa convocata appositamente per parlare del futuro del Monoblocco di Carrara. La questione negli ultimi mesi ha acceso forti contrasti in città, vista la possibilità di costruire una nuova struttura sanitaria e demolire quella vecchia di circa quarant’anni.



«Vogliamo rassicurare i cittadini che non c’è alcuna volontà di depotenziare le attività oggi presenti nel Monoblocco o portarle all’esterno del territorio di Carrara» ha detto in apertura la direttrice dell’azienda sanitaria. «L’intervento che dovrà essere realizzato prevede il mantenimento di tutte le attività all’interno del perimetro dell’area dove sorge il Monoblocco». L’obiettivo, ha spiegato Casani, lo si potrà portare a termine attraverso interventi di manutenzione dell’attuale struttura o procedere con la costruzione di un nuovo Monoblocco. In quest’ultimo caso, una volta terminati i lavori, si procederà a demolire l’edificio originale.



«Non ho sposato alcuna delle due ipotesi – ha sottolineato la direttrice – e al momento entrambe le soluzioni sono possibili. Abbiamo avviato un iter partecipativo che entro la fine di gennaio porterà a una decisione definitiva. Siamo al primo step: dopo l’incontro avvenuto con l’amministrazione comunale e i professionisti che lavorano al Monoblocco saranno vagliate le ipotesi, poi saranno coinvolti anche i sindacati e i cittadini. Infine Asl, Regione Toscana e Comune di Carrara faranno la sintesi delle osservazioni emerse e si prenderà la decisione».



PROGETTI, COSTI E TEMPI

I progetti che riguardano il futuro di quell’area sanitaria sono tre: due riguardano la messa a norma da un punto di vista sismico della vecchia struttura e uno, appunto, riguarda la costruzione di un nuovo edificio.



Il primo – ha spiegato l’ingegner Giancarlo Simoncini – prevede la messa a norma dell’attuale Monoblocco attraverso la sua chiusura per due anni e il trasferimento in altra sede dei servizi presenti oggi al suo interno. Una volta terminato l’intervento, che avrà un costo di circa 6,5 milioni di euro, le attività saranno trasferite nuovamente al suo interno. Questa, comunque, rimane l’ipotesi meno probabile, dal momento che la città non potrebbe permettersi di perdere per due anni i servizi che oggi il Monoblocco offre.



La seconda ipotesi, invece, riguarda la messa a norma per step dell’attuale struttura, costerà circa 8,5 milioni, ma avrà un processo molto più lungo: dieci anni, hanno quantificato i tecnici dell’Asl. «Volendo mantenere aperto l’edificio – hanno spiegato – si dovrà procedere a interventi circoscritti nelle varie aree e quindi trasferire di volta in volta i reparti in altre zone, con tutti i disagi che questo potrà determinare». Tra questi, ha evidenziato Giuliano Biselli – direttore dei presidi ospedalieri apuani e favorevole alla realizzazione del nuovo edificio – «le sale operatorie, per esempio, le quali per un certo periodo non potranno essere utilizzate e quindi bisognerà trasferire gli interventi in altra sede». Nel caso si decidesse di mantenere l’attuale struttura, questa, comunque, sarà la possibilità più probabile.



Il terzo intervento prevede la costruzione di un nuovo Monoblocco nel punto in cui oggi sorge la scalinata che conduce all’ingresso. «La scalinata però sarà mantenuta» ha specificato Casani. Si tratta di un edificio di tre piani e ampio tra i 5.500 e i 6.000 metri quadrati. «Una struttura più piccola – ha sottolineato il direttore dei presidi ospedalieri apuani, Giuliano Biselli – ma che conterrà il 10% in più delle attività che oggi vengono svolte al Monoblocco». La procedura sarebbe la seguente: terminare la costruzione del nuovo edificio in circa cinque anni e poi procedere alla demolizione del vecchio Monoblocco, che nel frattempo avrà mantenuto tutti i suoi servizi. Il costo dell’operazione ammonterà a circa 8 milioni a cui dovrà essere aggiunto circa un milione per la demolizione. «In questo caso non si perderà neanche una prestazione – ha aggiunto Biselli – anzi se ne guadagneranno di nuove. A questo proposito sono già allo studio nuove attività ambulatoriali di primo livello».