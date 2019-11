Stop alla plastica: gli studenti allo Zaccagna usano la borraccia

Carrara - Trecentocinquanta borracce prodotte per gli studenti dell'istituto Zaccagna-Galilei di Carrara: un primo importante step che va nella direzione dell'eliminazione della plastica dalla struttura scolastica. A illustrare il progetto è stato, questa mattina, il professor Riccardo Canesi, accompagnato dalla dirigente Marta Castagna, Simone Tartarini, consigliere di amministrazione di Gaia Spa, Dino Sodini, presidente della Camera di Commercio e Paolo Bedini, presidente di Cna Massa-Carrara.



"Siamo una scuola abituata a interagire col territorio e questa ne è l'ennesima dimostrazione - ha sottolineato la preside Castagna - Per questo, dopo aver avuto per primi l'idea delle borracce, grazie all'aiuto dei nostri sponsor siamo riusciti a realizzarla. A breve faremo togliere i distributori di bottigliette di plastica e valuteremo soluzioni alternative per erogare acqua agli studenti".



"Attenzione, in molti campi la plastica è utilissima, ma come tutti i prodotti ha delle controindicazioni, specialmente quando viene usata male e gettata nell'ambiente in misura esagerata - ha spiegato il professor Canesi - L'industria della plastica è in crescita, soprattutto nel settore degli imballaggi. E ogni anno 570.000 tonnellate di plastica finiscono nel Mediterraneo".



Un ruolo chiave nel progetto è stato svolto dal gestore idrico Gaia Spa, il cui contributo rientra in un percorso più ampio di sensibilizzazione sul tema: 10.000 è infatti il numero totale di borracce prodotte dalla società toscana, 350 delle quali sono state consegnate all'istituto Zaccagna."Teniamo a mente che, mentre la bottiglietta è "usa e getta", la borraccia è un oggetto molto personale, e in una società che tende a spersonalizzare un po' tutti questo è un concetto importante - ha detto Simone Tartarini del Cda - oltre alla fornitura delle borracce ci stiamo occupando di un progetto per i bambini con un libro dal titolo "Alla scoperta dell'acqua", che stiamo provvedendo a illustrare, giorno per giorno, nelle varie scuole elementari del territorio".



Un'idea, quella di partire proprio dai più piccoli, che nasce da una consapevolezza ben precisa: "Tutto dipende da noi, in particolar modo dai giovani - ha segnalato infatti il presidente della Camera di Commercio Sodini - il pianeta sta crescendo e allo stesso modo i consumi. Ricordiamoci che il sistema capitalistico va dietro al mercato. Le imprese fanno studi sulle tendenze delle nuove generazioni. E in base a queste produrranno. Perciò tutto parte dalle nostre decisioni, dal nostro atteggiamento verso l'ambiente".



Un ringraziamento particolare, infine, da parte del professor Canesi e della preside Castagna, a tutti gli sponsor che hanno collaborato nella realizzazione dell'iniziativa: Gaia, T-Bulk, Cmo, consorzio Manutentori Impiantisti Artigiani, Bedini Impianti e Torart.