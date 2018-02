Stamani sopralluogo sul Lavello

Sopralluogo condiviso da parte del Consorzio e del Comune di Carrara ai lavori in corso sul fosso Lavello. Presenti tecnici, amministratori e cittadini per vedere da vicino lo svolgimento delle opere di dragaggio e sistemazione degli argini.

Carrara - Massima trasparenza e condivisione con l'Amministrazione comunale e con i cittadini dell'andamento dei lavori che il Consorzio 1 Toscana Nord sta eseguendo sul fosso Lavello.



L'incontro chiesto dal Presidente della 8° commissione consiliare di Carrara, Giovanni Montesarchio al Presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi, è stato un momento di confronto. Sul posto questa mattina, erano inoltre presenti l'assessore all'ambiente del Comune di Carrara Sarah Scaletti, il vicepresidente del Consorzio Enrico Bertelli, il dirigente tecnico Maurizio Rocchi, il direttore dei lavori Francesco Avolio, i membri della commissione e molti cittadini, che hanno fatto visita al cantiere, verificando passo passo, l'esecuzione delle operazioni di dragaggio del canale.



"Ci è sembrata un'ottima idea quella di organizzare un sopralluogo congiunto - spiega il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi - e di raccogliere le segnalazioni in corso d'opera, così da poter essere in grado di compiere aggiustamenti qualora fosse necessario".





"Ringrazio il presidente del Consorzio e l'assessore Scaletti per aver accolto questo invito perchè ritengo che questo tipo di incontri siano veramente importanti per seguire da vicino le tematiche ambientali - dichiara Giovanni Montesarchio, presidente della 8° Commissione". E soddisfazione e apprezzamento sono stati espressi anche dall'Assessore Scaletti, che sottolinea l'importanza di questo lavoro per ripristinare l'originaria funzionalità idraulica del Lavello.



"L'intervento finanziato dalla Regione Toscana per 900.000 euro e per 100.000 dal Consorzio, procede speditamente. Dopo la verifica bellica obbligatoria di dicembre i lavori seguono senza intoppi e in tempi record, si prevede infatti di concluderli entro un mese - conclude Ridolfi".