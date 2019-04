Sicurezza Carrione: incontro con l´assessore regionale Fratoni e i cittadini

Carrara - In Comune a Carrara un incontro informativo per illustrare ai cittadini il progetto di sistemazione idraulica del bacino montano del torrente Carrione alla presenza dell’Assessore regionale Federica Fratoni.

L’appuntamento è in programma giovedì 4 aprile, alle ore 17.30, presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Carrara, in piazza 2 Giugno.

Per spiegare i dettagli del progetto saranno presenti l’Assessore della Regione Toscana con delega all’Ambiente e Difesa del Suolo Federica Fratoni, il Dirigente del Settore Assetto Idrogeologico della Regione Toscana Gennarino Costabile, assieme ai progettisti gli ingegneri Roberto Vallarino (ITEC Engineering s.r.l.), Pietro Misurale (Studio Associato MRS), Domenico Rocca (Studio Associato MRS) e la dottoressa Daniela Lepori (GEA.SISTE s.r.l.).

Per l’Amministrazione comunale interverranno il Sindaco Francesco De Pasquale e l’Assessore alle Politiche per la tutela dell’ambiente Sarah Scaletti.

L’Amministrazione comunale si è fatta promotrice di questa iniziativa al fine di informare i cittadini sullo stato di avanzamento della progettazione per la realizzazione di questa opera.

Il progetto di Sistemazione idraulica del Bacino Montano del Torrente Carrione, predisposto dalla Regione Toscana, prevede la realizzazione di un bypass idraulico (galleria scolmatrice) dal torrente Torano al torrente Gragnana ed è comprensivo dell'opera di presa e dell'opera di restituzione a loro volta articolate in più interventi idraulici a carico dei corsi d'acqua interessati. E', inoltre, prevista la modifica plano-altimetrica del tracciato stradale in sponda sinistra del torrente Torano e la demolizione di un fabbricato. Sulla base di studi commissionati sempre dalla Regione Toscana nell'ambito del bacino del torrente Carrione, quali opere future e correlate, saranno predisposti i progetti relativi alla realizzazione di due invasi di laminazione (posti sul corso del Ramo di Colonnata del Torrente Carrione), di briglie selettive e di interventi idraulici sul torrente Torano (parte montana del bacino del Carrione).

La cittadinanza è invitata a partecipare, data l’importanza dell’argomento che sarà affrontato nel corso dell’incontro, riguardante la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del territorio.