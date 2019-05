Sfiorato il 6 al Superenalotto in una tabaccheria di Avenza

Vinti con un 5 circa 34mila euro, nel frattempo il Jackpot ha raggiunto la cifra record di 150 milioni. Ma attenzione al gioco d'azzardo che può trasformarsi in una patologia

Carrara - Colpo fortunato ad Avenza (Massa-Carrara), nell’ultimo concorso del Superenalotto: sfiorato il Jackpot record, ma con un 5 vinti oltre 34mila euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata alla Tabaccheria Fruzzetti in viale XX Settembre 260. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 150,5 milioni di euro, premio in palio più alto in Europa e terzo nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Toscana il Jackpot manca dal 2014, con 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.



IL COMMENTO DELL'ESPERTA: NON È TUTTO ORO QUELLO CHE LUCCICA

«Una bella notizia, di quelle che vorremmo sentire tutti i giorni, sperando sempre che i soldi vadano davvero a chi ne ha bisogno, che ne possa fare un uso consapevole, magari per pagare dei debiti, delle rate, e perché no, soddisfare anche qualche sfizio» commenta la psicologa-psicoterapeuta Aldina Cucurnia, esperta nel trattamento dei giocatori d'azzardo patologici. Una piaga troppo presente anche a Massa-Carrara.



«Facciamo attenzione però – prosegue – a non dimenticare che questo fa parte della pubblicità ingannevole che ogni giorno ci bombarda riguardo al gioco d’azzardo; viene posta grande attenzione alle vincite, mentre le decine, centinaia di migliaia di euro che ogni giorno vengono polverizzati non sono mai menzionati. Il gioco viene così presentato in maniera ingannevole, come un mezzo per fare soldi facili e veloci, continuando così ad alimentare le entrate nelle casse dello stato e aumentando i soldi persi dagli italiani». Quindi, attenzione, non è tutto oro quello che luccica.