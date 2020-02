Settemila firme per il Monoblocco e l'apertura di un punto di Primo soccorso

Carrara - Una rappresentanza del comitato "Primo soccorso e urgenza Carrara" ha incontrato questa mattina il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, anche presidente zonale della Conferenza zonale Sanità, per consegnare ufficialmente le firme la cui raccolta è stata avviata nel novembre 2019.



La raccolta ha tre obiettivi sostanziali. Il primo di questi, l’adeguamento (o miglioramento) dell’intero Monoblocco alla normativa vigente, evitandone la demolizione o dismissione anche parziale, sembrerebbe essere stato raggiunto già nei mesi scorsi anche se soprattutto in politica, il condizionale è d’obbligo. Le altre due importanti istanze alla base della petizione, che ha abbondantemente superato le 6.500 firme, mirano al mantenimento e potenziamento dei servizi sanitari secondo quanto sottoscritto nel Piano Attuativo Locale (Pal) del 2013 e quanto ulteriormente deliberato dal Consiglio Comunale di Carrara (Delib. C.C. N. 77/2016) ed all’apertura del punto di Primo Soccorso e/o Punto di Emergenza Territoriale in regime H24 festivi compresi, da collocare nei locali ex Pronto Soccorso del Monoblocco di Carrara (con reperibilità autonoma di medici, tecnici e assistenti e, almeno, due ambulanze). Per tutti i Servizi gestibili dal Primo Soccorso.



L’incontro è stato utile anche per fare il punto sulle problematiche della sanità nel territorio. "Dopo gli interventi in Consiglio comunale, ai quali - sottolinea il comitato - non è mai seguita nessuna diretta risposta da parte dell’amministrazione, è stato chiesto al sindaco più condivisione e informazione e, soprattutto, un maggior coinvolgimento del comitato sulle scelte in ambito sanitario che riguardano tutta la cittadinanza. Al sindaco è stata inoltre ribadita l’assoluta necessità di un puntuale controllo affinché vengano rispettati, nei tempi previsti, i patti stipulati con ASL. Il comitato ha chiesto soprattutto interventi e azioni efficaci mirati "affinché non vengano disattesi quei patti datati 2013 nei quali Regione e Asl in accordo con i decisori politici di allora avevano previsto un piano integrato di servizi a seguito della chiusura dell’Ospedale di Carrara".



E’ stato richiesto, in conclusione, dai rappresentanti del comitato, un rendiconto dell’incontro che avrà luogo il 25 febbraio tra il sindaco e l’assessore regionale Saccardi. In particolare, ricordando anche le recenti azioni di protesta a Fivizzano contro la politica di smantellamento di Asl, il comitato ha esposto la sua volontà di dare vita a manifestazione e eventi che richiamino su Carrara e la Provincia l’attenzione dei decisori politici regionali.



"Nel ricevere la petizione, che consegnerò personalmente all’assessore regionale alla Sanità Stefania Saccardi in occasione del nostro imminente incontro – ha commentato il sindaco – ho confermato al comitato che l’impegno dell’amministrazione comunale è per la sottoscrizione di un protocollo con Azienda sanitaria e Regione Toscana che preveda sia il miglioramento sismico sia la ristrutturazione del Monoblocco, con la garanzia nero su bianco di mantenere i servizi in città anche durante le opere, e con una svolta nella valorizzazione di quella struttura e delle altre situate sul territorio comunale, come previsto dal Pal e come chiesto all’unanimità dal Consiglio Comunale".