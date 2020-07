Pre-Convivere 2020, sold out l´appuntamento con Fabio Celi

Carrara - Si terrà venerdi 31 luglio alle 21.30 nel Giardino di Palazzo Binelli il primo appuntamento

del pre Con-vivere 2020. In programma la conferenza di Fabio Celi dal titolo "Emozioni. Il

diritto di esprimere se stessi", organizzata in collaborazione con la commissione regionale

Pari Opportunità.



Fabio Celi è psicologo e psicoterapeuta, già direttore dell'Unità operativa di psicologia

della salute mentale adulti, infanzia e adolescenza e dipendenze dell'Asl Toscana nord-

ovest area nord e già docente all'Università di Parma, insegna Psicologia clinica

all'Università di Pisa. Si occupa in prevalenza di bambini con disabilità intellettiva e disturbi

dell'apprendimento, del comportamento e della sfera emozionale.

E' autore di 150 pubblicazioni scientifiche sui temi della psicologia dello sviluppo fra cui

"Psicologia dello sviluppo" 2015; "Talvolta i fiumi straripano", 2017, "Psicoterapia in età

evolutiva", 2018 e "Le emozioni dei nostri figli",2020.



L'evento ha già registrato il tutto esaurito con posti in lista di attesa. L'organizzazione di con-vivere renderà possibile la diretta streaming attraverso il sito del Festival: www.con-vivere.it .

Si ricorda che sul sito, sarà già possibile prenotare le conferenze del Festival in

programma da giovedì 10 a domenica 13 settembre.

Per info e assistenza per le prenotazioni è possibile chiamare lo 0585 55249 dal lunedì al

venerdì, tutte le mattine dalle 9,30 alle 12,30 ed i pomeriggi dalle 14,30 alle 16,30.