Petizione per i rifugi antiaerei della Grotta, Scaletti: «Li tuteleremo»

Carrara - «I rifugi antiaerei del parco Elena Guadagnucci, in località la Grotta, non corrono e non hanno mai corso alcun pericolo. Si tratta di un bene tutelato che nessuno ha mai nemmeno lontanamente pensato di danneggiare né tanto meno di distruggere» lo assicura l’assessore all’Ambiente Sarah Scaletti che risponde così alla notizia dell’avvio di una petizione per salvaguardare i manufatti risalenti al secondo conflitto mondiale.



«Il progetto prevede la totale conservazione dei rifugi: per questo, le operazioni di scavo saranno effettuate con estrema cura e come richiesto dalla Soprintendenza, al termine dei lavori e prima del reinterro, i manufatti saranno coperti con geotessuti e inerti, proprio per non danneggiarli. Ho già avuto modo di dire – prosegue Scaletti - la scorsa estate al presidente di Pro Loco Avenza, sarà effettuata una accurata campagna fotografica che potrà essere utilizzata per conservare la memoria degli eventi, anche eventualmente predisponendo una cartellonistica ad hoc. Non voglio però che si perda di vista la reale natura e soprattutto l’importanza dell’intervento: stiamo parlando di una bonifica necessaria a rimuovere le sostanze inquinanti rinvenute nel sottosuolo. Si tratta di un risultato che riusciamo a conseguire dopo due anni di intenso lavoro, nei quali abbiamo effettuato le analisi di rischio, eseguito le progettazioni e reperito le risorse necessarie, sia comunali che regionali, che oggi ci permettono di risolvere un grave problema ambientale che per troppi anni è stato dimenticato».



A seguito dell’approvazione a inizio ottobre da parte della giunta comunale del progetto esecutivo, entro l’autunno partiranno i lavori di bonifica che si sono resi necessari a seguito del rilevamento dal 2003 della presenza di sostanze inquinanti nel terreno: il superamento dei limiti di legge non riguarda il suolo calpestabile né le acque sotterranee ma è stato individuato nel terreno sottostante lo strato più superficiale, come attestato dai campionamenti condotti nel 2013. Le opere avranno un costo stimato di 225mila euro, di cui 214mila euro stanziate dalla Regione Toscana: l’intervento prevede la totale asportazione del terreno contaminato, che verrà smaltito in modo appropriato, senza però andare a danneggiare i rifugi antiaerei che saranno conservati. L’area sarà completamente ripristinata piantumando 12 nuovi pini domestici e 12 lecci. Il tempo stimato per il completamento dell’intervento è di circa 8 mesi.