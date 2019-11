Parte il progetto `Zerosei`, il polo per l´infanzia a Marina di Carrara

- Parte il progetto “Zerosei” per cui il Comune di Carrara ha stanziato 45mila euro, presentato nei giorni scorsi presso il complesso “G. Taliercio.” Sarà rivolto ai bambini iscritti alla scuola dell’infanzia in uscita dal nido e ai bambini iscritti all’asilo nido dai 20 ai 36 mesi, costituendo per l’anno educativo/scolastico 2019/2020 un Polo per l’infanzia denominato “Zerosei”. Sarà la prima scuola in provincia ad avviare questa sperimentazione.Il Polo è stato istituito presso la struttura educativa “Giampaoli”, che possiede le necessarie caratteristiche strutturali e funzionali per ospitare un Polo per l’infanzia, ed è attiguo alla scuola dell’Infanzia “Giampaoli”. Per il suo funzionamento, il Comune di Carrara e l’Istituto Comprensivo “Taliercio” hanno definito, tramite un Protocollo d’intesa. È previsto anche un percorso di formazione in servizio, programmato nella cornice dell’Intesa stipulata tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e rivolto al personale educativo dell’asilo nido e alle docenti della scuola dell’infanzia.“Noi siamo stati coinvolti nel progetto a luglio - racconta la dirigente Annamaria Florio - e la proposta ci è subito piaciuta molto, ci permette di fare incontrare bambini di età diverse e condividere le metodologie di lavoro tra docenti. Ci consente inoltre di allargare l’utenza. Noi portavamo già avanti progetti di continuità tra la scuola dell’infanzia, la primaria, le medie e le superiori: questo era l’anello mancante del percorso, che ci permette di farci conoscere anche dai genitori del settore precedente. Se la sperimentazione andrà avanti l’anno prossimo potremo contare su un docente in più.”Gessica Caniparoli, responsabile dell’Ufficio scolastico regionale nell’Ambito Territoriale delle province di Lucca e Massa-Carrara porta i saluti della dalla dirigente dell'Ust Lucca e Massa Carrara Donatella Bonriposi: “Abbiamo seguito la programmazione di questo percorso che sicuramente avrà ulteriori spinte: i finanziamenti regionali insistono su alcuni settori strategici, primo fra tutti quello 0-6. Ci auguriamo pertanto di poterlo espandere. Questa è la prima scuola in provincia ad adottare tale sperimentazione.”Il dirigente comunale Guirardo Vitale spiega: “L’opportunità è stata colta appositamente per accedere a finanziamenti regionali per rinnovare la struttura degli asili. A febbraio presenteremo un progetto in tal senso.”Soddisfatto il sindaco De Pasquale: “ln un Paese che soffre da decenni di natalità a picco questo vuole essere un segnale di cambio di passo. Simbolico che la notizia arrivi proprio dopo la riapertura degli Animosi.”Carla Dell’Amico e Daniela Pucci, responsabili degli asili nido per il Comune di Carrara e membri del coordinamento pedagogico zonale, sottolineano: “Subito dopo la decisione di dare avvio al progetto siamo partite con la formazione di educatori e docenti: la Regione lo richiedeva infatti come prerequisito insieme alla presenza di un coordinamento zonale. I tempi da luglio ad oggi sono stati stretti, ma abbiamo lavorato in tandem per superare gli ostacoli burocratici e proporre soluzioni creative.” A lavorare nel nido, come nel resto della primaria, vi saranno educatori ed educatrici della cooperativa Orsa.

IRENE RUBINO