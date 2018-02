Orti urbani alla Padula, l’Amministrazione «chiama» le Associazioni

Per dare concreta realizzazione al progetto è necessario individuare i soggetti gestori degli orti, soggetti che saranno selezionati tramite un bando di prossima uscita.

Carrara - Il Comune di Carrara si era aggiudicato nel maggio scorso 90mila euro per la realizzazione di 21 orti urbani alla Padula, nell’ambito del Bando della Regione Toscana “Centomila mila orti in Toscana”. L’Amministrazione comunale intende, quindi, dare concreta realizzazione a questo progetto di sostenibilità ambientale che consentirà di recuperare e riqualificare l’area individuata dal Settore Patrimonio e Demanio come idonea ad ospitare gli orti urbani all’interno della Padula. L’area, di circa 6.800 mq, era stata scelta perché facilmente raggiungibile con mezzi privati e pubblici, a soli dieci minuti di distanza dal centro città, con un facile approvvigionamento di acqua grazie alla vicinanza di un torrente da destinare all’irrigazione degli orti.



Nel 2016 il Comune aveva aderito alle linee guida della Regione Toscana per la realizzazione e la gestione degli orti da parte dei Comuni e dei soggetti concessionari. Nel novembre dello stesso anno era stato emanato dalla Regione Toscana il bando denominato “Centomila orti in Toscana” per dare forma concreta ai progetti sperimentali realizzati in vari Comuni toscani, tra cui appunto Carrara. Con La Delibera n. 18 del 12 gennaio 2017, quindi, il Comune aveva deciso di partecipare al Bando regionale denominato “Centomila Orti in Toscana” aggiudicandosi 90mila euro, a fronte dell’importo complessivo delle spese da sostenere pari a € 131.606,57.



Per dare concreta realizzazione al progetto è, dunque, necessario individuare i soggetti gestori degli orti, soggetti che saranno selezionati tramite un bando di prossima uscita.



L’Amministrazione comunale ricorda che la selezione è rivolta a: associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), associazioni di promozione sociale, imprese sociali. Per manifestare il proprio interesse e richiedere informazioni più dettagliate è possibile inviare una mail agli Uffici del Comune Patrimonio/ Demanio marittimo/ indirizzata a marzio.favini@comune.carrara.ms.it, oppure a silvano.leoni@comune.carrara.ms.it



L’orto urbano consiste in un insieme di appezzamenti di terreno collegati all’interno di un sistema in cui sono inseriti servizi, spazi comuni, punti di aggregazione e dove la presenza delle persone non si limita allo svolgimento delle cure colturali nel “proprio” appezzamento, ma prevede momenti di socializzazione volta allo scambio di informazioni, all’aggiornamento di conoscenze, al confronto. Gli orti vogliono essere centri di aggregazione e di scambio culturale e intergenerazionale fra i coltivatori, con il coinvolgimento soprattutto dei giovani, e i visitatori occasionali, oltre a voler migliorare la salute e il mangiar sano degli assegnatari, grazie alla disponibilità dei prodotti coltivati.



La creazione dell’orto urbano permette il recupero di aree verdi in stato di degrado e rappresentano, quindi, un'importante opportunità per i Comuni perché accrescono il decoro urbano del territorio. Grazie alla realizzazione del progetto sarà possibile recuperare questa area all’interno della Padula, restituendo un senso di ordine al territorio, partendo da una pulizia generale dell’area stessa e garantendo il perdurare nel tempo di un nuovo assetto, grazie alla creazione degli orti sociali urbani attraverso lavori di riqualificazione.