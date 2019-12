Oltre 20mila accessi annui al Consultorio di Avenza. Successo per l´Open Day

Carrara - Sono stati tanti i cittadini che ieri (7 dicembre) hanno aderito all'iniziativa pubblica organizzata dall'Unità funzionale consultoriale dell'Azienda USL Toscana nord ovest - Zona Apuana. Tante le mamme, i papà e i bambini, molte anche le scolaresche degli istituti superiori della provincia che hanno potuto informarsi, grazie ai tutor dedicati, di tutte le opportunità offerte dal servizio.



Per non affollare gli spazi, l’accesso dei gruppi degli studenti è avvenuto in tempi programmati, affinché ascolto e partecipazione potessero avere la giusta attenzione. Tante anche le donne straniere che sono state accolte dagli operatori con un supporto adeguato alle loro esigenze.



Il consultorio è il servizio nato per dare risposte a donne, uomini, coppie, giovani, adolescenti e bambini e più in generale alle famiglie e ai loro bisogni socio-sanitari. Le attività che si svolgono al suo interno sono molteplici e in grado di cambiare e innovarsi con le nuove esigenze di una società continuamente in movimento.



Gravidanza e allattamento. Contraccezione e prevenzione. Ma anche adolescenza, menopausa, percorso antiviolenza, consulenza psicologica e sociale e donne straniere.



I professionisiti esperti - ginecologhe, ostetriche, infermiere, assistenti sociali e psicologi - durante l'intera mattinata hanno svolto un'importante ruolo di carattere informativo, che renderà più semplici e consapevoli le scelte effettuate dalle persone in questo ambito.



L'organizzazione dell'open day è stata curata in ogni particolare a dimostrazione dell'ottimo lavoro dell'intero gruppo: cartelli colorati, palloncini ed un albero di Natale contro la violenza.



La giornata è stata inoltre l'occasione per salutare la dottoressa Daria Furia, un vero e proprio pilastro della sanità locale. La dottoressa Furia, ginecologa e "anima" del Consultorio di Avenza, ha prestato oltre 40 anni di servizio con una dedizione e un amore verso il proprio lavoro e verso la comuntà esemplari. Non ha mollato mai, neppure oggi che è ormai prossima alla meritata pensione.



Un corale abbraccio da parte delle sue colleghe, della responsabile dei Consultori apuani Donatella Romagna, della responsabile di Zona Monica Guglielmi e da parte della Direzione Aziendale. E' infatti anche grazie a straordinarie professionalità come questa che i servizi sanitari riescono a ottenere risultati eccellenti.



Questi, intanto, i dati di attività dei Consultori apuani per l'anno 2018:



Utenti 9.721

Accessi 20.208

Prestazioni 29.570