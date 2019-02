Carrara - Vita All’Aria Aperta è la manifestazione che presenta la 17° edizione di Tour.it - Salone del Turismo Itinerante e Sostenibile - e la 3° edizione di TOURismo in Libertà - Salone della Promozione dei Territori e delle Eccellenze Territoriali in termini di opportunità paesaggistiche, culturali ed eno-gastronomiche.



A TOURismo in Libertà partecipano infatti Tour Operator, Agenzie, Parchi Tematici, Campeggi e Aree di Sosta. Un’apposita area è dedicata ai Comuni apuani e della Lunigiana, per la presentazione al pubblico, anche con molti incontri all’Agorà, della propria offerta turistica.



Anticipando l’attuazione della legge regionale n.24 del 18/05/2018 i comuni si presentano nella forma degli “Ambiti Territoriale Omogenei” vale a dire quali “strumenti ottimali di organizzazione turistica” quindi come “Riviera Apuana” – con Massa, Montignoso, Carrara e la sua gemellata Ingolstadt – e “Lunigiana Ambito Turistico”, con Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri. In aggiunta alla variegata offerta di opportunità turistiche presentate dagli ambiti territoriali, il visitatore di Vita all’Aria Aperta trova in fiera altre realtà d’interesse turistico a tutto tondo.



Fra le particolarità ecco il Castello di Gropparello, un vero Castello medievale sui Colli Piacentini circondato da roseti e boschi, con tanto di Taverna medievale, ideale per chi ama il buon cibo emiliano, e con ottime proposte per attività di animazione per grandi e piccini.



Si prosegue con la scoperta di luoghi particolari con la Grotta del Vento di Fornovolasco (Lu) in Garfagnana: caratterizzata da un intricato sistema sotterraneo dall’eccezionale varietà di aspetti, appare come una vera enciclopedia sul carsismo profondo, con stalattiti e stalagmiti scintillanti, lucide colate calcaree che sembrano cascate pietrificate, limpidi laghetti incrostati da cristalli di calcite.



Altra bellissima destinazione da scoprire a Vita all’Aria Aperta è il Parco Nazionale dell’Appenino Tosco Emiliano: nonostante la sua vicinanza a grandi città come Bologna, Firenze, Genova e Milano, mantiene intatto un cuore autentico e selvaggio, contraddistinto da montagne dolci, ideali per fare trekking, arrampicare, andare a cavallo o in bicicletta e persino sciare; punto di forza anche i prodotti tipici e la gastronomia.



Per prendersi cura di sé al meglio ecco il Villaggio della Salute Più, tra Bologna e la Toscana, una vera "città del benessere" specializzata in bagni termali (con tre sorgenti di acqua termale) e bagni di sole in una zona ecologicamente incontaminata.



Un’oasi di pace e tranquillità la garantisce anche l’agricampeggio Vento Etrusco: situato nel cuore della Costa degli Etruschi offre 8 “tende safari” dotate di ogni comfort e 8 piazzole per sosta camper attrezzate. E a proposito di aree di sosta, se ne possono trovare nei loghi più impensati attraverso Greenning, una piattaforma online dedicata agli amanti del viaggiare all’aria aperta dove trovare e prenotare spazi privati per sostare e campeggiare, come giardini o terreni, messi a disposizione dagli abitanti locali, in breve, una sorta di airbnb dedicato alle aree di sosta per camperisti e campeggiatori. In fiera con le loro proposte anche l’area attrezzata Antica Etruria, 7.000 mq a Sesto Fiorentino con la possibilità di trovare a brevissimo raggio dal supermercato al negozio di ricambi e accessori per camper e persino l’officina specializzata; extra regione ecco l’Area Camper Matera: sostare qui vi darà modo di scoprire la famosa “città dei sassi”, eletta capitale europea della cultura 2019, usufruendo del servizio di bus navetta che vi porta in città in 5 minuti.



Protagonisti del settore sono certamente i club e le associazioni, presenti in forza alla manifestazione: partecipano la Federazione Nazionale A.C.T.Italia, Camper Club Italia, Camper Club La Granda, Federcampeggio, Incaravan Club Italia, New Versilia Camper Club, Promocamp Italia (Associazione Imprenditori ed Operatori del Turismo all'Aria Aperta) e Toscana Camper Club.



Per finire, il Club Alpino Italiano rinnova la sua presenza ampliandola e arricchendola con una mostra fotografica e come ogni anno gli istruttori CAI saranno a disposizione di quanti vorranno provare a scalare la parete attrezzata allestita in fiera. In fiera anche la Scuola Italiana Nordic Walking per illustrare e far provare questa attività e la FIPSAS ( Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) con una zona di lancio di precisione per i giovani ed altre iniziative.

Non mancano ovviamente le proposte enogastronomiche dei vari territori da gustare ai tavoli dell'area ristoro nel padiglione C.



Per informarsi in dettaglio su tutte le iniziative e le aziende partecipanti è disponibile il sito: www.vitaallariaaperta.it . Aggiornamenti giornalieri sulla pagina Facebook @vitaallariaaperta



Ricordiamo la disponibilità per tutti, camperisti inclusi, di usufruire gratuitamente degli ampi parcheggi della fiera.



Info www.vitaallariaaperta.it Orario 10- 19; Ingresso: n. 5 - Via Maestri del Marmo –

Ticket € 5,00; Ingresso gratuito per ragazzi fino a 12 anni e disabili