Ecco il programma della giornata conclusiva della manifestazione di Carrarafiere dedicata al turismo itinerante

Carrara - Si chiude domenica 3 febbraio "Vita All’Aria Aperta" la manifestazione che presenta la 17° edizione di Tour.it - Salone del Turismo Itinerante e Sostenibile - e la 3° edizione di TOURismo in Libertà - Salone della Promozione dei Territori e delle Eccellenze Territoriali.



Gli espositori della Fiera sono 120, distribuiti sui 10.000 mq. dei due padiglioni dedicati alla mostra. Per Tour.it non solo i camper, nuovi, usati, per l'avventura e adattati per disabili, ma anche molte aziende di accessori con tende, verande, sacchi letto, case mobili, carrelli, portamoto, bici elettriche, servizi, editoria specializzata, abbigliamento e accessori per la montagna, oltre a una vasta sezione dedicata alla piccola nautica, con barche, gommoni, motori marini, moto d'acqua, servizi e attrezzature per la pesca sportiva.



Fra le varie tipologie di mezzi in fiera sono presenti a livello istituzionale 8 concessionari riuniti sotto il cappello di Assocamp Toscana, nello specifico Arno Caravan, Caravanbacci, Florence Camper, Microworld Rent, Paolino Camper, Pionieri Village, Plein Air Firenze e Toscana Camper: qui sarà possibile trovare camper nuovi, ma anche l’usato garantito dai concessionari.



Per i nostalgici non mancano i veicoli di R.I.V.A.R.S., il Registro Italiano che rende storici i camper e le caravan con più di 20 anni (art. 60 cds) permettendo a questi mezzi di circolare, che presenta in fiera 5 mezzi “d’antan”; gli appassionati di off-road potranno invece rivolgersi a Expedition Truck, azienda specializzata in allestimenti di mezzi 4x4 e non solo, che si occupa anche dell’omologazione del mezzo in base alle esigenze del cliente. E a proposito di esigenze, il turismo deve poter essere anche accessibile, come dimostra l’Associazione Paraplegici Livorno, con "Nerissimo” il primo camper allestito con letto, cucina e WC accessibile per le sedie a rotelle.



A Tour.it espone anche Artigiano del Legno, azienda che costruisce casette in legno, preingressi per roulotte, bungalows e case mobili in legno copn la particolarità di realizzare anche interamente a mano dei “carrozzoni” personalizzabili nella dimensione, nel colore e nella suddivisione interna, e 4Springs leader italiano per il settore delle case mobili usate che l’azienda ritira, rimette a nuovo e propone in stock, ma anche singolarmente, sul mercato italiano. Si tratta di case mobili realizzate da produttori prestigiosi, quindi in ottimo stato e super accessoriate.



Moltissimi gli accessori in mostra per ogni esigenza del camperista e non solo: verande per caravan e tende da campeggio e igloo, oltre ad una vasta gamma di accessori per il campeggio ed il tempo libero per Nova Campeggio, esclusivista del marchio Nova e G-KOS Technologies, di cui presenta anche le bici pieghevoli; articoli da campeggio di ogni tipo, accessori per camper e roulotte anche da MV Camping, azienda sul mercato da 30 anni. Chi ha bisogno di ganci da traino, sospensioni, ammortizzatori, portaggio, cavi e batterie troverà di tutto di più da AGM Ricambi e Edicar, mentre chi ha il problema di caricare la moto sul camper potrà testare l’innovativo sistema portamoto “Spededy System” di Cibieffe: realizzato in alluminio, pesa solo 4 kg e consente il carico di moto e scooter in autonomia, sfruttando tutta l’altezza del gavone.



Fra le particolarità Camperbusiness presenta Thermal Camper, una esclusiva linea di prodotti per il riscaldamento elettrico di derivazione civile che usa materiali non ferrosi atti a produrre calore diffuso per irraggiamento: si tratta di dispositivi a norma CE, semplici e sicuri perché privi di resistenze a rischio fiamma, perciò idonei anche in ambienti medi e piccoli come i camper.



Informazioni e prodotti da Nuvola Camper, azienda che si occupa di camper a 360° sia come officina specializzata che rivenditore di mezzi usati, sia proponendo condizionatori, parabole TV, sistemi di Sicurezza all’avanguardia e ogni altro genere di accessori.

Anche Professione Camper offre un centro assistenza specializzato per camper, motorhome, caravan e piccola nautica, con servizi di riparazione interna ed esterna.



Altro stand ricco di accessori e ricambi, con un’ampia gamma di prodotti di CBE, Fiamma, Shurflo, Thetford e molte altri è quello di Simatshop; ampissima gamma di accessori di ogni tipo e tutto per il campeggiatore e l’amante della attività outdoor anche da Open Air, che presenta in esclusiva anche il nuovo sistema di cottura senza fiamme libere “SAfire” un fornello con griglia dallo spazio contenuto che consente di cucinare di tutto.



Una volta scelto il camper sarà possibile dotarlo di arredi morbidi e confortevoli acquistabili da Volantex, specializzato nella produzione di tessuti d’arredo, tappezzeria e sacchi letto, e quando ci si dovrà preoccupare della pulizia ecco la gamma Extreme-Plus Motorhome, con prodotti in nanotecnologia per la cura e protezione dei mezzi per garantire alle superfici un’eccellente difesa dagli agenti atmosferici, e ancora Ecosphere che espone un campionario di prodotti Bio-Naturali BIOTECH (detergenti naturali da ricerca nanotecnologica) utilizzabili sia a livello professionale sia privato, ma anche interessanti biciciclette elettriche in stile retrò.



Chi voglia personalizzare il proprio camper al massimo grado troverà idee e soluzioni davvero originali grazie a S-Moove, specialista in arredi e allestimenti su misura caratterizzati da un design pensato per il movimento.



Presente anche Versilgas, leader in Italia nella distribuzione di GPL in serbatoi e bombole, e Campo Base Outdoor, rivenditore del prestigioso marchio Ferrino, con tende e abbigliamento tecnico da montagna e campeggio.



Per finire, sul fronte assicurativo D’Orazio Assicurazioni, lo specialista in polizze per camperisti e Toninelli Assicurazioni, la prima ad aver offerto una polizza globale specifica per i camper.



Per informarsi in dettaglio su tutte le iniziative e le aziende partecipanti è disponibile il sito: www.vitaallariaaperta.it . Aggiornamenti giornalieri sulla pagina Facebook @vitaallariaaperta



Ricordiamo la disponibilità per tutti, camperisti inclusi, di usufruire gratuitamente degli ampi parcheggi della fiera.



Info www.vitaallariaaperta.it Orario 10- 19; Ingresso: n. 5 - Via Maestri del Marmo –



Ticket € 5,00; Ingresso gratuito per ragazzi fino a 12 anni e disabili



INIZIATIVE COLLATERALI

DOMENICA 3/02/2019



Ore 10:00 – 10:30 – Focus Camper: Il Camper in TV – a cura di Cristiano Fabris e Lorenzo Gnaccarini (Vacanzelandia)



Ore 10:30 – 10:50 – Focus Camper: Le due cassette in camper: quella degli attrezzi e quella del farmacista – a cura di Cristiano Fabris e Paolo Favro



Ore 11:00 – 11:30 – Il Nordic Walking – a cura di Giovanni Monello (Istruttore Federale Scuola Italiana di Nordic Walking)



Ore 11:45 – 12:30 – Presentazione offerta Ambito Turistico Lunigiana



Ore 12:45 – 13:15 – Focus Camper: Sosta libera vs sosta organizzata – a cura di LIBERI ABUSIVI YEARRR, Cristiano Fabris, Allemandich, Lorenzo Gnaccarini (Vacanzelandia)



Ore 14:15 – 14:45 – Speciale Cammini: Ospite Giancarlo Enna e Fabrizio Pepini (moderatori: Nicola Del Vecchio e Paolo Barghini)



Ore 15:00 – 15:30 – Speciale Cammini: Ospite Simone Ruscetta



Ore 15:45 – 16:15 – Speciale Cammini : Marco Olmo (moderatori: Nicola Del Vecchio e Paolo Barghini)



Ore 16:30 – 17:00 – Speciale Cammini: Ospite Carolina Monaci (moderatori: Nicola Del Vecchio e Paolo Barghini)



Ore 17:15 – 17:45 – L'economia della bicicletta: il cicloturismo e i Comuni ciclabili – a cura di Annarosa Andrei, FIAB Toscana



Ore 18:00 – 18:30 – Focus Camper: Associazionismo, Camper Club, Gruppi Facebook – a cura di Guido Chiari (ACT Italia) e Stefano Casale (Club Tanta Strada in Camper)



SALA TACCA



ORE 15:30 – 17:00 – Tavola rotonda: “Cammini e Via Francigena – Lo sviluppo della Via Francigena come strumento territoriale ed esperienziale”



Intervengono: Lucia Baracchini (Sindaco di Pontremoli, Comune Capofila Aggregazione Nord Via Francigena Toscana), Luciano Callegari (coautore della Guida Ufficiale “ Via Francigena, dal Gran San Bernardo a Roma” edito da Terre di Mezzo), Andrea Lombardi (Presidente Associazione Toscana delle Vie Francigene e Cammini), Sara Zanni (archeologa, docente università Bordeaux - Montaigne e pellegrina). Modera Maurizio Galbiati.