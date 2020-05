Nausicaa: mascherine gratuite Regione disponibili nelle farmacie

Carrara - A seguito di alcune segnalazioni circa l’impossibilità di trovare le mascherine gratuite della Regione Toscana nelle farmacie di Carrara, Nausicaa Spa interviene per confermare la disponibilità nei punti vendita del territorio comunale e per chiarire che la gestione della loro distribuzione è in capo alla Regione.



«Qualche problema nella distribuzione – spiegano dal settore farmacie della multiservizi – si è verificato la scorsa settimana perché molte richieste sono state avanzate di mattina quando le consegne avvengono nel pomeriggio. Da dire che qualche ‘furbetto’ ha provato a prenderne più del dovuto ma il sistema, che richiede l’inserimento del codice fiscale, non permette di distribuirne più di quanto stabilito. Quindi le richieste extra non sono state soddisfatte».



«In molti cittadini si sono rivolti alle nostre farmacie per prendere le mascherine gratuite, ma oggi c’è ancora chi sta ritirando la prima fornitura. Nonostante ciò, le code dei primi giorni non si sono più verificate. La distribuzione della seconda fornitura, invece, è stata autorizzata dalla Regione a partire dal 15 maggio. Nelle farmacie di Nausicaa – conclude la multiservizi – la gestione della distribuzione è rigorosa e si svolge nelle modalità che prescrive la Regione Toscana».